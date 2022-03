Os perigos de dirigir com sono: Dicas para a ficar acordado

Assim como beber e dirigir, sonolência e direção também são uma combinação perigosa a ser evitada. Com milhões de pessoas sofrendo de problemas crônicos de sono e 60% dos motoristas adultos supostamente dirigindo um veículo enquanto se sentem sonolentos no ano passado de uma pesquisa da National Sleep Foundation de 2005 , espalhar a conscientização sobre os perigos da direção sonolenta não é algo para dormir.

Aqui está o que você precisa saber sobre dirigir sonolento e adormecer enquanto dirige, incluindo o que você pode fazer para evitá-lo em sua família de motoristas, quais as possíveis consequências para dirigir com sono, por que é perigoso e muito mais.

O que é dirigir com sono?

A condução sonolenta ocorre quando você dirige um veículo sem dormir adequadamente. Também é chamado de dirigir cansado e dirigir sem dormir. No entanto, também pode ser causado por distúrbios do sono não tratados, trabalho por turnos ou certos medicamentos.

Como dirigir sob a influência de álcool, dirigir com sono é muito perigoso. Embora casos extremos possam fazer com que o motorista adormeça ao volante, também existem muitos outros problemas. A sonolência pode prejudicar o estado de alerta, atenção, tempo de reação, julgamento e tomada de decisão de um motorista e aumentar severamente suas chances de bater. Uma definição sólida de dirigir com sono tende a depender de como você define sentimentos como “sonolento”, “cansado” ou “exausto”.

Quais são os sinais de dirigir com sono?

Se você, um amigo ou um membro da família apresentar um dos seguintes sintomas enquanto dirige, talvez seja hora de parar e descansar. Os seguintes sinais podem acabar tendo consequências perigosas:

Pálpebras pesadas, piscadas frequentes

Devaneios e pensamentos desconectados

Saídas perdidas ou sinais de trânsito

Constante bocejo ou esfregando os olhos

Problemas para manter a cabeça erguida

À deriva de pista em pista, atingindo uma faixa de ombro

Sentir-se inquieto ou irritado

Dirigir com sono é um grande problema?

De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a resposta é um “sim” definitivo.

À medida que pesquisadores e policiais desenvolvem novas maneiras de identificar acidentes relacionados à condução sonolenta, podemos começar a ver que o problema é muito mais difundido do que se imaginava inicialmente. A Comissão Especial de Condução Sonolenta de Massachusetts de 2009 , por exemplo, usou um método de pesquisa diferente e estimou que poderia haver até 1,2 milhão de acidentes, 8.000 vidas perdidas e 500.000 lesões devido à condução sonolenta a cada ano.

Por que dirigir com sono é perigoso?

A condução sonolenta é perigosa porque diminui o tempo de reação, afeta a boa tomada de decisões, prejudica o processamento de informações e diminui o desempenho na estrada. Motoristas sonolentos podem não frear a tempo ou evitar um acidente e até mesmo sair da estrada. Estar alerta e acordado ao volante é um componente chave para uma condução segura, e você nunca deve arriscar sua segurança ou de outros se sentir sono ao volante.

O que você deve fazer se ficar com sono enquanto dirige?

Se você começar a cochilar enquanto dirige, pare de dirigir o mais rápido possível. Pare em uma parada de descanso ou em qualquer outra área segura e bem iluminada onde você possa estacionar e tire uma soneca curta de 15 a 30 minutos para se energizar antes de retomar o volante.

Não se sente confortável cochilando em seu veículo? Se o tempo permitir, considere reservar um quarto de hotel próximo para que você possa ter uma boa noite de sono antes de pegar a estrada novamente.

Como evitar a condução sonolenta?

A melhor maneira de evitar dirigir com sono? Descanse o suficiente regularmente. O sono é a única medida preventiva contra os perigos da condução sonolenta. Faça o possível para dormir de 7 a 8 horas por noite, especialmente antes de uma longa viagem. Evite beber álcool antes de dirigir e, se você toma medicamentos que tendem a fazer você se sentir sonolento, peça a um amigo ou familiar para dirigir ou opte pelo transporte público. Se precisar dirigir, evite a estrada durante os “períodos de pico de sonolência”, que vão da meia-noite às 6h e no final da tarde.

Dicas para ficar acordado enquanto dirige

Dormir o suficiente antes de dirigir e tirar sonecas entre eles são as principais maneiras de ajudá-lo a evitar dirigir sem dormir. No entanto, aqui estão algumas outras maneiras de ficar acordado enquanto dirige:

Siga uma boa postura de condução . Deslizar no banco do motorista pode deixá-lo com sono!

Dirija com um parceiro. Você pode se revezar dirigindo, além de alertar um ao outro se algum de vocês começar a parecer sonolento ao volante.

Fique hidratado! Beber água dá-lhe energia e aumenta o seu estado de alerta. A desidratação pode levar ao cansaço e letargia.

Coma alimentos saudáveis. Uma dieta pobre em açúcar refinado, sal e gorduras saturadas ajuda a aumentar os níveis de energia, enquanto uma dieta rica nesses ingredientes pode deixá-lo cansado.

