Hapvida doa mais de 1.700 cestas básicas para famílias vítimas das enchentes na Bahia

Ao todo, são 13,65 toneladas de alimentos que serão entregues no dia 30/12, na associação Voluntárias Sociais da Bahia, em Salvador

Solidariedade é uma palavra que precisa ser vivida na prática. Neste dezembro, centenas de pessoas enfrentam dificuldades em decorrência das chuvas na Bahia. Por isso, os executivos da empresa, consternados com a situação, se reuniram e organizaram uma mobilização para doação de 1.784 cestas básicas, sendo que cada cesta pesa 7,65 Kg. O caminhão com as cestas será entregue na associação Voluntárias Sociais da Bahia, no dia 30/12, às 13h, para distribuição nas regiões mais atingidas. A associação tem como presidente a primeira dama do estado, Aline Peixoto.

HAPVIDA

Para o presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, é fundamental o envolvimento de toda sociedade em situações tão extremas de calamidade. “A solidariedade faz parte da nossa missão. Ao todo, são 13,65 toneladas de alimentos doados. Isso promove esperança de dias melhores. Espero que outros grupos, empresas e pessoas possam ajudar quem mais precisa nesse momento. Se cada um ajudar um pouquinho podemos diminuir todo esse sofrimento. Nossa total solidariedade ao povo baiano”, destaca Jorge Pinheiro.

1.700 cestas básicas para famílias vítimas das enchentes na Bahia

Além desta doação, a companhia disponibiliza pontos de coletas de alimentos não perecíveis em suas unidades no estado, para que outras pessoas possam colaborar.