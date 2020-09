18º Festival da Alcachofra do Donna Pinha começa dia 22

O Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal/SP, na Serra da Mantiqueira, promove a 18ª edição do “Festival da Alcachofra”. O evento tem início no dia 22 de setembro e segue até novembro.

Para a chef Anouk Migotto, proprietária do local, a comemoração será em dose dupla: “Este ano também comemoramos os 18 anos do Donna Pinha, que por sinal teve sua estreia justamente regada a alcachofras numa harmonização entre amigos”, ressalta.



18ª edição do “Festival da Alcachofra”

Fettuccine vegano com azeite aromático de ervas frescas

O tempo passa e o Donna Pinha fica ainda mais atraente, assim como o Festival que a cada ano revela surpresas especialmente elaboradas pela chef. Nesta edição, Anouk incluiu duas novidades no menu: Alcachofra com gnocchi de batata roxa servido na flor em azeite aromático de sálvia (opção vegana) e Petit gateau especial de flores.

Alcachofra com Risotto de arroz negro com cogumelos

Por sinal, as flores não vão faltar no evento que abre oficialmente no primeiro dia da Primavera, acompanhando a “estrela” do cardápio, a alcachofra, num verdadeiro Festival de aromas e cores. As harmonizações incluem cervejas locais, vários rótulos de vinhos e até a famosa caipirinha, que também ganha flores em sua composição.

Alcachfora recheada com nhoque de batata roxa em azeite de sálvia

Além das entradas e pratos principais a base de alcachofras, a casa irá funcionar com seu menu tradicional. Funcionamento: Segundas, terças e quintas-feiras (quarta não abre), das 11h às 17h (almoço). Sextas e sábados, das 12h às 17h (almoço) e das 19h às 22h (jantar). Domingo: das 11h às 19h (almoço e jantar).

Chef Anouk Migotto

SOBRE A CHEF – A paulistana Anouk Migotto, há 20 anos na Serra da Mantiqueira, reúne no Donna Pinha sua paixão por receber com os ingredientes que a serra oferece. É o caso das alcachofras, produzidas na própria região.

A chef Anouk Migotto também é formada em sommelier e pós-graduada em gestão financeira de restaurantes. Conhecimentos que fazem do Donna Pinha um lugar mágico no meio da Mantiqueira. “É uma história de parceria e paixão pelo que a terra nos traz”, finaliza.

Chef Anouk Migotto, proprietária do Donna Pinha-Foto/Divulgação

CONFIRA O MENU DO FESTIVAL

O cardápio está disponível no site www.donnapinha.com.br.

ENTRADA: Fundo de alcachofra com recheio de truta defumada com parmesão; Fundo de alcachofra com recheio de mix de cogumelos gratinada com muçarela; Fundo de alcachofra com brousin e feta gratinada; Alcachofra (flor inteira) ao vinagre de frutas vermelhas; Alcachofra (flor inteira) recheada de gorgonzola.

PRINCIPAL: Alcachofra (flor inteira) com fettuccine ao mix de cogumelos e azeite de ervas (opção vegana); Risotto de arroz negro com fundo de alcachofra servido na flor de alcachofra (opção vegana); Alcachofra com gnocchi de batata roxa servido na flor em azeite aromático de sálvia (opção vegana); Papillote de truta com fundo de alcachofra feita no vapor acompanha legumes no vapor; Truta com molho de laranja e vinho com fundo de Alcachofra acompanha purê de mandioquinha; Carret de cordeiro com fundo de alcachofra e molho de vinho acompanha arroz negro; Filet mignon ao molho de vinho com fundo de alcachofra acompanha batatas; Carret suíno com molho de vinho e fundo de alcachofra acompanha purê de mandioquinha.

SOBREMESA: Bolo de lavanda com limão siciliano; Sorbet de frutas vermelhas com couli de amora e flores; Crème Brûllèe com caramelo de rosas; Petit gateau especial de flores.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal. Telefone: (12) 3666-2669.

Fotos/Divulgação: Chef Anouk Migotto, proprietária do Donna Pinha