Integralmedica é confirmada como apresentadora e patrocinadora oficial do Olympia 2023

Única marca com três títulos do Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo, Integralmedica também recebe homologação inédita para seu Centro de Treinamento Dark House

O maior e mais prestigiado campeonato mundial de fisiculturismo será, pela primeira vez, apresentado por uma marca brasileira. A Integralmedica, líder em suplementação esportiva na América Latina, será a presenting sponsor do Olympia 2023, que acontecerá de 2 a 5 de novembro, em Orlando, nos Estados Unidos. A marca Darkness, que faz parte do grupo da Integralmedica e tem o foco em atletas de ultra performance, também será patrocinadora oficial do evento.

Centro de Treinamento Dark House

Outra grande conquista para o fisiculturismo brasileiro é o Centro de Treinamento Dark House, patrocinado por Integralmedica e Darkness, receber a homologação inédita do torneio Olympia. Um reconhecimento ao trabalho de excelência sem paralelo no continente sul-americano que o CT vem desenvolvendo desde sua inauguração em abril deste ano.

O anúncio destas duas grandes novidades foi feito neste sábado (29 de julho), às 17 horas, em evento fechado para convidados (atletas, jornalistas, influenciadores, parceiros) no CT Dark House, no bairro da Mooca (Rua Florianópolis, 385), na cidade de São Paulo.

Bodybuilding

Destinado a atletas de bodybuilding que buscam ultra performance em musculação, o CT é considerado a “academia mais pesada do mundo”, com 1.200 m2 de infraestrutura completa, cerca de 12 toneladas de pesos livres e mais de 100 equipamentos para exercícios de ombro, braço, costas, peito e pernas. Além de uma área para exercícios cardiorrespiratórios com esteiras, escadas, bicicletas e elíptico.

Integralmedica & Darkness

Atualmente mais de 30 atletas contratados pelas marcas Integralmedica e Darkness frequentam o CT Dark House. Eles dispõem de equipe multidisciplinar formada por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos e outros profissionais de saúde para atendê-los diariamente em seus treinos.

Certificação inédita do CT Dark House pelo Olympia EUA – primeira academia fora dos EUA a receber esse selo de qualidade

O CT Dark House também oferece sala de poses, espaço de convivência, estúdio de vídeo e podcast, escritório, cozinha, banheiros equipados com vestiários, saunas secas e ofurôs, além de serviços de recovery (recuperação muscular) e crioterapia.

Filipe Bragança, CEO do Grupo BRG, proprietário das marcas Integralmedica e Darkness

“Para nosso time Integralmedica e Darkness é uma honra firmar a parceria mais impactante do fisiculturismo brasileiro com o Olympia. Além disso, nosso CT Dark House se tornou a única academia da América Latina certificada pelo maior evento da modalidade. Iniciamos mais um capítulo emocionante na história do nosso esporte”, ressalta Filipe Bragança, CEO do Grupo BRG, proprietário das marcas Integralmedica e Darkness e fundado nos anos 80.

Foto: Bruno Mooca / Integralmédica

Uma história de muito peso!

Organizada pela IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo) e fundada pelo fisiculturista Joe Weider (1919-2013), a “Copa do Mundo do Fisiculturismo” iniciou sua trajetória em 1965 e teve o norte-americano Larry Scott como o primeiro campeão da principal categoria, Open Body Building. Ele ganhou também a edição do ano seguinte.

Alguns nomes como o austríaco Arnold Schwarzenegger fizeram com que o evento alavancasse sua projeção mundial. O ator e ex-atleta conquistou sete vezes o Mr. Olympia na categoria principal Open Bodybuilding, sendo seis consecutivamente (1970 a 1975 e 1980). O norte-americano Phil Heath é outro a alcançar sete títulos (2011 a 2017).

Porém, os maiores heróis do Olympia são norte-americanos Lee Haney (1984 a 1991) e Ronnie Coleman (1998 a 2005), octacampeões consecutivos que estabeleceram dinastias inesquecíveis no torneio.

Categorias

Atualmente, o Olympia conta com 11 categorias: Men’s Bodyduiling (Mr. Olympia), Classic Physique, Men’s Physique, Women’s Bodybuilding (Miss Olympia), Fitness, Figure, Bikini, Women’s Physique, Wellness, Wheelchair e 212. Em 2022, 31 atletas brasileiros participaram de nove das 11 categorias do evento.

Brasileiras campeãs

Duas brasileiras estarão em novembro em Orlando com a missão de defender o status de Miss Olympia! A curitibana Francielle Mattos, de 37 anos, é a atual bicampeã e a única mulher que venceu as duas edições (2022 e 2023) até então realizadas da Wellness. O objetivo nesta categoria é valorizar o desenvolvimento de coxas e glúteos, além de outros critérios como simetria do corpo, beleza e preservação da feminilidade.

Já a paulista Isa Pecini, de 26 anos, outra representante do time da Integralmedica, venceu a Bikini em 2019. Introduzida em campeonatos a partir de 2011, essa categoria feminina prioriza a beleza de rosto e corpo, desde que seja magro, treinado e atlético. Com formas simétricas e musculatura moderada, a atleta tem que parecer uma “modelo de biquíni”.

As mulheres são as responsáveis pelos melhores desempenhos do fisiculturismo brasileiro no Olympia. Em 2022, Natália Abraham Coelho, de 27 anos, venceu a Women’s Physique. Na mesma categoria, a paulista Juliana Malacarne conseguiu o tetracampeonato consecutivo entre 2014 e 2017. A Bikini teve uma brasileira bicampeã, Angélica Teixeira em 2017 e 2018.

Entre os homens, as melhores colocações foram de Ramon Dino, vice-campeão da Classic Physique em 2022, Eduardo Corrêa, vice da 212 em 2014 e Diogo Montenegro, que ficou em 3º em 2021 e 2022 na categoria Men’s Physique.

Integralmedica e Darkness como patrocinadoras oficiais do Olympia 2023 – Estados Unidos

Filipe Bragança, CEO do Grupo BRG, e Isa Pecini, Miss Olympia 2019

Foto: Thiago Leite / Integralmedica

Sobre a Integralmedica

Fundada em 1983, em São Paulo, a Integralmedica é pioneira em suplementação alimentar esportiva e líder de mercado na América Latina, segundo levantamento do Euromonitor. A empresa tem o objetivo de promover performance, saúde e bem-estar.

Possui uma fábrica central na cidade paulista de Embu-Guaçu com mais de 320 mil m² de área construída. Mais de 500 colaboradores trabalham na empresa com dedicação e paixão para levar aos consumidores o que há de melhor em tecnologia de nutrição esportiva. A empresa possui também o maior centro de distribuição da América Latina, com área acima de 9 mil m².

A Integralmédica patrocina dezenas de atletas de alto desempenho e está presente em eventos internacionais e nacionais do segmento, como Arnold Classic, Mr. Olympia Brazil, Brasil Trade Fitness Fair (BTFF) e Musclecontest.

Ao longo de quatro décadas, a empresa de capital 100% brasileiro conquistou respeito e admiração de consumidores e influenciadores, através dos seus produtos que primam pela inovação e pela extrema qualidade.