4 lugares paradisíacos para conhecer no Brasil

O Brasil é um dos países mais diversos do mundo e por aqui encontramos vários destinos com paisagens de encher os olhos e que se encaixam perfeitamente na categoria de “lugares paradísiacos”. E para conhecê-los e ter uma ótima experiência de viagem, nada melhor do que contar com uma agência especializada em alguns dos melhores destinos do Brasil.

Em todo o território nacional, o que não falta são opções para curtir alguns dos cenários mais lindos do planeta. Confira a lista com 4 destinos paradisíacos no Brasil!

1. Rio Sucuri em Bonito/MS

Localizado em Bonito/MS, o Rio Sucuri é um verdadeiro paraíso do ecoturismo. As suas águas são consideradas uma das mais cristalinas do mundo e competem diretamente com destinos internacionais como Maldivas e Bahamas.

Outra curiosidade sobre o local é o seu nome. O atrativo foi batizado em 1975, quando um visitante sobrevoou o rio e, tendo uma visão ampla do seu formato, observou que era muito semelhante a uma Sucuri. Devido a sua transparência, o aviador contou que a vegetação do fundo se parecia muito com as manchas da cobra e, assim, foi batizado o Rio Sucuri.

Por lá, a principal atividade é a flutuação, uma das mais populares em Bonito/MS. A flutuação é feita por cima da água, como se o visitante estivesse boiando de barriga para baixo. Não é necessário saber nadar, já que a atividade é realizada com um colete salva vidas.

Durante o trajeto, a correnteza do rio vai conduzindo os visitantes lentamente, sempre acompanhados de um barco de apoio. O passeio proporciona uma experiência única e é possível conhecer as nascentes do Rio Sucuri e flutuar em suas águas extremamente cristalinas e de tons azuis, repletas de peixes e plantas aquáticas.

2. Praia do Sancho em Fernando de Noronha/PE

Fernando de Noronha/PE é conhecido por suas praias paradisíacas e um dos maiores destaques fica para a Praia do Sancho. Ela já foi considerada diversas vezes como a “melhor praia do mundo” em votações realizadas pelo público. O título é super merecido já que a praia possui águas cristalinas de um verde-esmeralda único e grandes bancos de corais, com uma rica vida marinha. Essas características fazem do local um dos melhores pontos para a prática do mergulho livre do Brasil.

A Praia do Sancho é isolada, tem areias brancas e é limitada por uma alta falésia, onde pássaros constroem seus ninhos e formam grandes aglomerados durante o dia. De abril a julho, duas cachoeiras formam uma única queda d’água devido ao período chuvoso e jorram de cima de um precipício, deixando o cenário ainda mais incrível.

3. Lençóis Maranhenses no Maranhão

Dividido entre as cidades de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão, os Lençóis Maranhenses possuem mais de 150 mil hectares de belos cenários que mesclam diferentes ecossistemas.

A região é reconhecida como o maior campo de dunas no Brasil e a experiência de visitar esse paraíso é ainda melhor entre os meses de junho e agosto, quando as lagoas estão mais cheias e o tempo mais estável.

Entre os passeios, o destaque fica para as lagoas de águas cristalinas localizadas entre as dunas, onde é possível se refrescar nos dias de calor do nordeste brasileiro. Além disso, os Lençóis Maranhenses possuem trilhas intensas para quem quer se aventurar na natureza e um dos passeios mais populares é o da Lagoa Azul, um lugar incrível com uma tonalidade de azul intenso.

4. Praia de Lagoinha em Florianópolis/SC

Conhecida como Ilha da Magia, Florianópolis/SC faz jus ao título com as suas mais de 40 praias, uma mais linda que a outra. A capital catarinense é conhecida também por seus eventos, rica gastronomia e diversas opções de passeios.

Uma das melhores praias de Florianópolis/SC é a Praia de Lagoinha, localizada no extremo norte da ilha. A Lagoinha é uma praia pequena com característica de enseada, protegida por costões, que oferece aos visitantes águas mornas e calmas, além de um visual paradisíaco. A praia é ideal para aqueles que buscam por tranquilidade e querem curtir a simplicidade das praias de Florianópolis/SC.

Dicas para viajar com segurança durante a pandemia

Use máscara;

Tenha álcool gel 70% à disposição;

Evite aglomerações;

Opte por adquirir os ingressos de forma online;

Mantenha a distância mínima de 2 metros entre as pessoas;

Respeite o limite de pessoas em passeios, lojas e demais atrativos;

Como vimos, o Brasil é um país de belas paisagens e inúmeras opções de destinos para quem ama natureza. As opções apresentadas aqui são apenas alguns dos muitos locais que você pode conhecer enquanto desbrava o país.