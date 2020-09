Baixa temporada: bons motivos para planejar sua viagem na hora certa

Por ocasião da quarentena e do isolamento social, baixa temporada nunca foi tão valorizada

Antes do período de pandemia, muitas pessoas tentavam evitar aglomerações e buscavam descobrir os períodos de baixa temporada dos seus destinos favoritos. No entanto, praias e resorts, especialmente no verão, sempre registraram grande quantidade de pessoas e até superlotação.

Contudo, quais serão os caminhos para o “novo” normal no período pós-pandemia? Embora alguns pontos ainda não estejam claros, evitar ao máximo as multidões se manterá como regra número um. Portanto, é hora de esquecer a viagem de alta temporada e começar a buscar períodos de menor procura e, assim, curtir com segurança e tranquilidade. Veja bons motivos para viajar na hora certa:

Menos pessoas. Com a flexibilização do isolamento social, buscar locais e momentos com menos pessoas é o ideal. Praias vazias, nada de filas, lugares disponíveis para estacionar e movimentação tranquila e com a presença habitual dos moradores e trânsito locais são os cenários de quem viaja “fora de época”. Para saber se o lugar desejado está tranquilo, antes de planejar sua viagem, busque informações da cidade, entre em contato com a prefeitura ou até mesmo peça por indicações nas redes sociais. Se você deseja visitar Campos do Jordão, por exemplo, já sabe que o período de inverno é o que mais atrai turistas e, talvez, priorizar a primavera seja uma boa opção.

Economia mode on. Historicamente, as pessoas costumam procurar por períodos de baixa temporada para poderem economizar. A ideia original continua: viajar em baixa temporada é o período ideal para quem deseja economizar dinheiro! Essa máxima se aplica a todos os aspectos das viagens, como passagens, hospedagem em hotéis e resorts, passeios com guia turístico e alimentação, especialmente, porque a demanda da época é menor.

Boas fotografias. Se você visitou o Rio de Janeiro antes da pandemia, deve se lembrar de que o Cristo Redentor é sempre lotado e mais: é quase impossível tirar uma foto legal sem que terceiros apareçam na imagem. Portanto, a melhor época para ir ao Rio de Janeiro, como a qualquer outro destino é, sem dúvida, os momentos de baixa temporada, aqueles que não coincidem com períodos de férias escolares ou de fim de ano, e ainda estão longe do verão.