Litoral Norte de São Paulo ganha maior festival gastronômico do Brasil

Evento terá 87 dias de duração em plena temporada de verão e será o único a

reunir todas as cidades da região: Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião

O 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte | Sabores da Praia, que será realizado entre os dias 2 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, já nasce como o maior do Brasil em duração. Serão 87 dias (quase três meses) em que trade gastronômico e patrocinadores poderão expor suas marcas e produtos para um público estimado de 3,5 milhões de turistas, além da população fixa, estimada em 350 mil pessoas.

Será também o primeiro festival do gênero a reunir as quatro cidades do Litoral Norte do Estado de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A missão é promover experiências inusitadas para o público, formadores de opiniões e para toda a cadeia que compõe os elementos principais da gastronomia regional.

O Festival reunirá os principais restaurantes, gastrobares, pizzarias, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, docerias, cervejarias e produtores artesanais da região. O evento será indoor, ou seja, apenas entre os restaurantes, e reunirá os principais nichos da gastronomia.

“O modelo indoor possibilita que os estabelecimentos participantes possam ter o controle da qualidade de seus alimentos e da segurança alimentar, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares, já que festivais realizados em praça pública não oferecem uma estrutura adequada para o preparo de alimentos, além da geração de muito lixo, como pratos, talheres e copos descartáveis”, destaca Jéssica Aquino, gerente de marketing da Sabores da Praia e da Sabores da Montanha, este último, braço do Grupo Sabores na Serra da Mantiqueira, que também receberá seu festival a partir de junho de 2023.

Ainda de acordo com ela, o formato indoor também oferece comodidade aos clientes, que têm à disposição a estrutura básica como banheiros, estacionamentos, etc.

A estimativa da organização é de participação de cerca de 150 a 180 restaurantes e afins distribuídos nos quatro municípios da região. Como as inscrições foram abertas recentemente, os números podem ser maiores que o previsto. As inscrições vão até o dia 28 de outubro e informações sobre adesão ao festival podem ser solicitadas por meio do Instagram @saboresdapraiabr.

Identidade visual

Durante o Festival, todos os estabelecimentos participantes receberão uma identificação visual padronizada, sendo identificados por meio de selos, displays de mesas, banneres ou cavaletes expositores de propaganda, nos quais também serão inseridos a logomarca dos patrocinadores. Desta forma, os turistas localizarão com facilidade os locais participantes do evento.

Além disso, com autorização das prefeituras, banneres do Festival serão disponibilizados em pontos turísticos estratégicos dos municípios da região, por onde circularão centenas de milhares de turistas durante o período do evento.

Uma equipe da organização irá circular pelos quatro municípios para realizar ações de sampling, com o objetivo de divulgar o Festival por meio da distribuição de revistas do evento.

Press Trips

A organização realizará, a partir da segunda quinzena de outubro de 2022, diversas Press Trips, ações nas quais jornalistas de grandes veículos de comunicação dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, blogueiros, ex-MasterChefs e influenciadores digitais segmentados em Turismo e Gastronomia serão convidados para visitarem os estabelecimentos participantes nos municípios e degustar os pratos que serão produzidos exclusivamente para o evento. O objetivo é gerar mídia espontânea com alguns meses de antecedência para divulgação do Festival, seus patrocinadores, restaurantes participantes e parceiros.

Revista

A organização também irá publicar uma revista impressa, em formato de guia, com a relação de todos os estabelecimentos participantes, contendo fotos dos pratos que serão produzidos exclusivamente para o Festival, com descrição, ingredientes, ficha técnica, nome do estabelecimento, foto do chef (se houver), endereço, telefone e perfis das redes sociais.

A distribuição do roteiro gastronômico será feita em redes de hotéis na capital paulista, aeroportos, redes de restaurantes em rodovias (Frango Assado, Graal), em centros de informações turísticas das cidades do Vale do Paraíba, regiões de Campinas, ABC Paulista, Alta Mogi Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, Baixada Santista e nos CITs (Centro de Informações Turísticas) da SPTuris espalhados pela capital paulista e em locais de grande concentração. As regiões foram escolhidas por serem as maiores emissoras de turistas para o Litoral Norte de São Paulo.

Pré-lançamento

Um pré-lançamento do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte | Sabores da Praia será realizado na capital paulista, voltado exclusivamente para a imprensa, convidados, trade turístico e gastronômico e patrocinadores.

O objetivo é divulgar o evento com a máxima antecedência, visando também as revistas mensais especializadas de Gastronomia e Turismo, de forma que a reportagem seja publicada com ao menos dois meses de antecedência.

Valorização da gastronomia regional

De acordo com a gerente de marketing da Sabores da Praia, Jéssica Aquino, o formato do festival será diferente dos eventos semelhantes que tradicionalmente já são realizados pelas prefeituras locais na baixa temporada, cujo principal objetivo é atrair turistas e vender pratos.

“Nosso objetivo não é atrair turistas, já que o evento será realizado em plena temporada de verão. Nem vender pratos, uma vez que os estabelecimentos gastronômicos estarão com alta demanda nesta época. Nosso principal objetivo é divulgar a gastronomia regional mundo afora, aproveitando a visibilidade da grande mídia, que nesta época do ano volta seus holofotes para o litoral norte. Além disso, será um atrativo extra para os turistas que viajarem para a região, já que nesta época não existe nenhum festival gastronômico”, explica.

Ainda de acordo com Jéssica Aquino, a região já se tornou um grande polo gastronômico, mas que ainda falta lapidá-lo. “Temos uma grande diversidade de estabelecimentos gastronômicos, que vão de restaurantes mais simples, mas com comida de extrema qualidade, até os que apostam na alta gastronomia, como é o caso de estabelecimentos de Ilhabela e Costa Sul de São Sebastião, com excelentes restaurantes e chefs renomados. A questão é que toda essa diversidade não é divulgada. E a pouca divulgação que existe fica restrita às mídias locais e regionais. O festival pretende consolidar a região como um importante polo gastronômico brasileiro”, destaca.

Participação dos restaurantes

Para participar os estabelecimentos deverão criar um prato ou produto exclusivo para o Festival. As cervejarias, cafeterias e docerias também poderão criar produtos específicos para o evento.

Os pratos ou criações deverão ter um valor acessível a moradores e turistas, que será fixado pelos próprios restaurantes.

Na prática, nada muda no dia a dia dos estabelecimentos. O Festival pensou em aproveitar a estrutura própria dos estabelecimentos para a realização do evento, com todos os cuidados necessários nesses tempos de pandemia.

1º Festival Gastronômico do Litoral Norte | Sabores da Praia