Dicionário gamer: HyperX reúne as gírias mais comuns para celebrar o Dia do Gamer

Para se aventurar no mundo dos games, entender melhor o que aquele streamer famoso está dizendo, mergulhar em jogos de um gênero que não está acostumado ou mesmo conversar com os amigos sobre o título do momento, é fundamental aprender alguns jargões desse universo.

Cada comunidade gamer tem gírias e frases de efeitos, mas há termos universais. Para facilitar a vida de quem está disposto a aprender o linguajar dos jogadores e celebrar o Dia Internacional do Gamer (29/08), a HyperX preparou um glossário com 35 termos. A lista está dividida em três categorias para facilitar a busca de acordo com a situação, seja durante uma partida, uma live ou momento de descontração.

Gêneros de jogos e descrições

• BR (Battle Royale)

Relativamente novo, este gênero propõe partidas entre vários combatentes que se enfrentam em um cenário restrito que vai diminuindo de tamanho. O vencedor é aquele que sobreviver mais tempo do que todos os demais adversários. Exemplos: Fortnite e Apex Legends.

• DLC (Downloadable Content): Conteúdo baixável

Conteúdo extra para um jogo que pode ser comprado ou baixado de graça.

• FPS (First Person Shooter): jogo de tiro em primeira pessoa

Jogado sob a perspectiva de primeira pessoa, ou seja, como se o jogador enxergasse pelos olhos do personagem que controla, esse gênero consiste basicamente em explorar um ambiente e atirar contra objetos ou adversários. Exemplos: Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive e Halo.

• MMO (Massively Multiplayer Online): jogo multiplayer online em massa

Os MMOs permitem que uma grande quantidade de jogadores habite o mesmo ambiente virtual online. O tipo de jogo mais comum desse gênero é o MMORPG, em que os gamers estão espalhados por mapas de mundos variados cheios de outros jogadores e precisam realizar missões para subir de nível, ou acessar eventos em equipes para completar incursões. Exemplos: World of Warcraft, Black Desert Online e Eve Online.

• MOBA (Multiplayer Online Battle Arena): arena de batalha online para multijogadores

O nome completo poucas vezes é utilizado, mas o gênero é bastante popular e conhecido. Os MOBAs são disputados por duas equipes em que os jogadores controlam heróis que lutam ao lado de ondas de NPCs (personagens não jogáveis) e precisam destruir a defesa adversária até chegar a uma base central que, quando conquistada, determina o time vencedor. Exemplos: DOTA2 e League of Legends.

• P2W (Pay to Win): pague para ganhar

Termo depreciativo para jogos que dão grandes vantagens aos usuários que compram itens com dinheiro real, especialmente no que se refere a modos competitivos.

• RPG (Role-Playing Game): jogo narrativo ou de interpretação de papéis

Games em que o jogador assume um personagem e o desenvolve dentro do universo do jogo, normalmente enquanto completa missões, sobe de nível e ganha habilidades. Exemplos: Skyrim, Divinity: Original Sin 2, The Outer Worlds.

• RTS (Real-Time Strategy): jogo de estratégia em tempo real

Os games RTSs são mais comuns para a plataforma PC e se caracterizam por batalhas em tempo real entre jogadores que comandam suas unidades a partir de uma perspectiva aérea e, às vezes, também construindo bases. Exemplos: StarCraft 2 e Age of Empires II.

• TBS (Turn-Based Strategy): jogo de estratégia por turnos

Nos games TBS os jogadores comandam personagens ou tropas durante combates realizados em turnos, ou seja, alternando os movimentos com o oponente, cada um de uma vez. Exemplos: Fire Emblem e Advance Wars.

• TCG (Trading Card Game)/ CCG (Collectible Card Game): jogo de cartas colecionáveis

Jogos baseados em cartas em que os jogadores se enfrentam ente si, geralmente gastando manas para invocar criaturas e lançar feitiços. Exemplos: Hearthstone e Magic: The Gathering Arena.

• TPS (Third Person Shooter): jogo de tiro em terceira pessoa

Muito semelhante ao FPS, mas o jogador controla o personagem sob a perspectiva de terceira pessoa, como se estivesse observando de perto o protagonista do jogo. Exemplos: Gears of War e The Division 2.

Vocabulário usado em chats entre gamers:

• AFK (Always From the Keyboard): longe do teclado

Significa que o jogador está fora da partida, geralmente deixando seu personagem parado. Apesar da tradução, não é usado apenas por jogadores de PC, mas por usuários de qualquer plataforma.

• Buff / Nerf: melhorou poder/ perdeu poder

Não são siglas, mas valem a explicação. Os buffs e nerfs são mudanças/atualizações em um personagem ou arma que os tornam melhores ou piores, respectivamente. Por exemplo, se um personagem está OP, a comunidade pode pedir que seja ‘nerfado’ para ficar melhor balanceado com os demais.

• GG (Good Game)/ GGWP (Good Game, Well Played): bom jogo, bem jogado

Dito ao final de uma partida para elogiar a atuação do adversário. GG também é usado em games como DOTA2 e StarCraft para demonstrar que o jogador aceita a derrota.

• FGC (Fighting Game Community): Comunidade de Jogos de Luta

Refere-se aos jogadores e fãs de games de luta, como Street Fighter e Tekken. De todas as comunidades de esportes eletrônicos, essa foi a que ganhou a sigla mais utilizada.

• GLHF (Good Lucky and Have Fun): Boa sorte e divirta-se

Normalmente dito antes de uma partida online e direcionado ao oponente, como uma demonstração de fair play.

• Kappa

Usado para demonstrar sarcasmo. Também não é uma sigla, mas ainda assim vale a pena incluir no vocabulário. É muito usado na Twitch, especialmente quando alguém é trolado (zoado), e a imagem usada é a do rosto de Josh DeSeno, um antigo funcionário da plataforma de streaming.

• OP (Over Powered)/ UP (Under Powered): muito poderoso/ fraco de poder

Quando uma arma, um objeto ou um personagem é nitidamente mais ou menos poderoso que as outras opções. Um personagem poder ser chamado de OP, por exemplo, quando está desbalanceado em relação aos demais e todo mundo acaba o escolhendo por ser mais forte.

• POG/ POGChamp

Usado para demonstrar surpresa por uma ótima jogada, normalmente algo que impressionou a todos. Não é uma sigla, pois a origem do termo remete a um meme da Twitch muito conhecido pelos jogadores de Street Fighter, já que se trata do rosto de Ryan “Gootecks” Gutierrez, gamer conhecido por suas caretas e expressões. Em outras palavras, pode significar “a jogada da partida”.

Vocabulário de gameplay:

• AoE (Area of Effect): área de efeito

Não, não se trata do jogo Age of Empires. AoE são habilidades que geram efeitos em uma área específica (normalmente exibida com um círculo, mas não necessariamente). Por exemplo, um ataque de bola de fogo em um MOBA que cause um impacto a qualquer personagem que esteja perto.

• CS (Creep Score): pontuação de monstros abatidos

Exclusivo dos MOBA, o termo se refere à quantidade de monstros/tropas/minions abatidos por um jogador.

• DOT (Damage Over Time): dano por longo tempo

Um ataque de DOT é aquele que causa dano por bastante tempo, de forma contínua ou após o dano inicial. Por exemplo, um ataque com veneno em jogos de RPG.

• DPS (Damage Per Second): dano por segundo

O dano médio causado por uma arma, ataque ou personagem em determinado tempo. Normalmente se refere a personagens que causam dono rápido adversário.

• FOV (Field Of Vision): campo de visão

Em jogos de tiro em primeira pessoa, FOV é o quanto o jogador consegue enxergar a qualquer momento da partida. Um campo de visão estreito reduz a visão periférica, enquanto um mais amplo permite ver mais do cenário em que está o personagem. Normalmente, o ângulo oscila entre 80° e 100°, sendo que 90° já é considerado satisfatório pela maioria dos jogadores.

• HP (Health Points): pontos de vida

A saúde do personagem em um jogo

• HUD (Heads Up Display): exibição da tela da partida

Refere-se às informações mostradas na tela enquanto a partida está em andamento, como saúde, munição e armas em um jogo FPS.

• MP (Magic Points): pontos de magia

Quantidade de recursos usados para lançar feitiços ou usar habilidades em jogos RPG, MOBA e MMO, entre outros. Em geral, são acumulados com o tempo.

• MVP (Most Valuable Player): jogador mais valioso

Jogador de partida competitiva que teve maior impacto durante uma rodada ou uma partida completa.

• NPC (Non-Player Character): personagem não jogável

Personagem de um jogo que não é controlável pelo jogador.

• PvE (Player versus Environment): jogador contra o ambiente

Se refere ao combate em que os jogadores lutam sozinhos ou juntos contra inimigos ou chefões NPCs.

• PvP (Player versus Player): jogador contra jogador

Combate direto entre personagens controlados por jogadores adversários.

• XP (Experience): pontos de experiência

Pontos acumulados para subir de nível em jogos de RPG e até de tiro, como Call of Duty e Counter Strike: Global Offensive.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br .

HyperX

Sobre a HyperX – A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 18 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer.

Visite a #HyperXFamily em http://www.facebook.com/HyperXBrasil/ e http://www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).

Foto de JESHOOTS.com no Pexels