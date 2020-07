Parques de Minas Gerais recebem investimentos de R$ 150 milhões

Além do recurso, o Ministério do Turismo se comprometeu em realizar ações de promoção e divulgação dos atrativos. Ao todo, sete locais receberão investimentos

O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou, nesta segunda-feira (06.07), que os Parques Nacionais de Minas Gerais vão receber, em breve, um amplo programa de promoção por parte do Ministério do Turismo. A ação faz parte de um acordo entre o Governo Federal e a Vale, por conta de uma multa aplicada em função da tragédia de Brumadinho. O anúncio foi feito durante evento em Belo Horizonte (MG) que além da presença de Álvaro Antônio, contou com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o diretor da Vale, Luiz Ricardo Santiago, e lideranças políticas do estado.

Parques Nacionais de Minas Gerais

“Desde a tragédia, os Governos Federal e Estadual tiveram uma atuação expressiva e fundamental. O Presidente Jair Bolsonaro determinou que o dinheiro da multa fique em Minas, o que mostra o compromisso dele com o povo mineiro. O Ministro Ricardo Salles também teve uma atuação expressiva neste processo”, afirmou Marcelo Álvaro Antônio, que fez questão de destacar ainda que o turismo terá um papel estratégico nos parques. “Já existem estudos que o ecoturismo será um dos segmentos mais procurados pós pandemia. É importante que tenhamos não apenas trilhas e espaços estruturados, mas também um amplo trabalho de promoção. Isto resultará em mais turistas e maior movimento para a economia, gerando empregos e renda para as populações locais”.

Ainda durante o evento, o Ministério do Meio Ambiente anunciou o repasse de R$ 250 milhões, fruto de acordo entre a Pasta e a Vale, para a realização de ações ambientais. Do total, R$ 150 milhões serão utilizados na reforma de sete parques nacionais. São eles: Serra do Cipó, Caparaó, Grande Sertão Veredas, Canastra, Cavernas do Peruaçu, Sempre-Vivas e Gandarela. Estão previstas obras de infraestrutura, sinalização, incentivo ao ecoturismo, plano de manejo e combate a incêndios, etc. As obras serão projetadas e executadas pela Vale. O Ministério do Turismo, que desde o início tem acompanhado e trabalhado em busca de soluções e melhorias não só para Brumadinho, mas para todo o Estado, ficará responsável pela promoção dos espaços.

Verba

Ainda no acordo firmado nesta segunda-feira, os outros R$ 100 milhões a serem pagos pela mineradora serão repassados para executar projetos de infraestrutura em cidades carentes Minas, visando a melhoria da qualidade ambiental nos municípios. O montante será investido em saneamento, em áreas verdes urbanas e no programa Lixão Zero, que tem como foco a destinação ambientalmente correta do lixo.

Por Lucas Nicolau /MTur

Ministro anunciou apoio na divulgação dos parques do estado.Foto: Governo de Minas Gerais