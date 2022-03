Vale a pena estar em marketplace? Veja as vantagens

O marketplace se trata de uma possibilidade de mercado que cresce cada vez mais dentro do mercado comercial, por meio de uma plataforma adequada para a realização das mais diversas atividades comerciais, abrangendo diferentes mercados presentes na internet.

Isso está associado ao crescimento do mercado digital como uma opção de consideração cada vez maior por parte do público. Que vem abraçando o cenário virtual por causa da praticidade trazida por esse tipo de aplicação, em comparação com o mercado tradicional.

Pois se antes era preciso se locomover até uma loja no shopping, para comprar um presente para o seu parceiro durante o Dia dos Namorados, hoje em dia é possível realizar essa aquisição diretamente do seu celular, por meio das lojas digitais.

Após essa aquisição virtual, só é preciso esperar receber em casa os produtos que foram encomendados. Com a mesma coisa valendo para a contratação de serviços, como na forma de entrar em contato com uma empresa para realizar um conserto de elevadores.

De forma a manter a qualidade de um edifício residencial, colocando-o como uma opção de destaque para um indivíduo que está em busca de alugar um apartamento para passar uma temporada de férias, ou até mesmo se mudar para outro ponto da cidade.

Com essa procura por um imóvel também pode ser feita através das plataformas digitais de busca, que compreendem hoje os mais diferentes tipos de setores comerciais. Cada um com o propósito de se adaptar ao novo perfil de comportamento dos seus clientes.

No qual a pesquisa na internet pelos serviços de uma empresa de instalação elétrica está se tornando uma prática comum, no que se antecede a decisão de contratar por uma companhia em específico, levando em conta as características de cada empresa.

Ao analisar questões como o preço praticado por cada concorrente, o reconhecimento de cada companhia, além de outros pontos possíveis de serem avaliados através da internet, a impactarem no processo de decisão de compra por parte desses clientes.

E diante dessa importância para um negócio atual de se posicionar nas redes, foram sendo desenvolvidas diversas ferramentas que ajudam esse empreendedor a adaptar seu projeto para essa realidade digital, tendo um destaque específico para o chamado marketplace.

Como funciona o conceito de marketplace?

O marketplace se trata de um espaço comercial no qual diferentes comerciantes podem dividir um ponto específico, ao qual podem realizar suas transações comerciais dentro de um local em particular, facilitando aos clientes o encontro de variados produtos e serviços.

Todos a se reunirem dentro de um único espaço, seja se tratando de marcas concorrentes ou de empresas que trabalham com objetos distintos, mas que encontram na estrutura deste local a possibilidade de otimizarem suas vendas, junto do contato com os clientes.

Uma concepção já presente no mercado tradicional, por meio das feiras e centros comerciais, como os shopping centers, que reúnem diversos estabelecimentos comerciais dentro de um mesmo espaço, facilitando o acesso dos clientes a esses locais.

O que acontece de diferente hoje é a transposição desse mercado físico para o cenário digital, cada vez mais relevante para os usuários, diante da praticidade referente ao uso dessas plataformas, que podem ser acessadas pelo seu computador ou celular.

Sendo possível alugar guindaste, ou qualquer tipo de atividade necessária para realização de uma obra, tudo através de uma plataforma virtual. Sendo relevante então que qualquer tipo de mercado, de pequeno ou grande porte, posicione-se através da internet.

O problema é que não basta se colocar disponível na internet, é importante também saber como fazer esse tipo de ação, através da criação de um site especializado, que permita uma boa navegação por parte dos usuários interessados naquilo que seu negócio oferece.

Sendo necessário contratar uma equipe de profissionais tanto para construir o site, como também para atuar na manutenção e administração dele, caso não haja por parte da pessoa responsável por um negócio conhecimentos técnicos sobre o assunto.

Junto a isso existe também a questão da concorrência digital, com os mais diferentes mercados estando em busca de conquistar uma posição de destaque dentro desse cenário virtual, indo de uma loja de bolos artesanais até uma empresa de automação industrial.

Como forma de responder a ambos os problemas, ganha um destaque cada vez maior no mercado essa modalidade conhecida como marketplace. Tratando-se de um plataforma que reúne diferentes negócios em um mesmo sistema comercial.

Com tal plataforma sendo administrada por uma empresa terceira, a ceder seu ponto comercial para diferentes tipos de negócio, que podem se beneficiar ao negociar por um espaço dentro desse sistema.

O que diretamente leva também a expansão dos marketplaces, a contarem com diferentes focos de comércio, podendo trabalhar com soluções como:

Roupas;

Calçados;

Tecnologia;

Produtos variados;

Oferta de serviços.

Tudo através de uma plataforma própria, desenvolvida com um foco específico para cada um dos tópicos levantados. Existe um crescimento desse sistema por causa da variedade de benefícios que podem ser alcançados dentro do marketplace.

A fazer com que uma empresa de projetos elétricos considere essa modalidade enquanto define qual a melhor estratégia a ser adotada para iniciar o projeto de divulgação digital dos seus serviços, assim como na contratação deles.

Vantagens do marketplace

Quando se pensa em motivos para procurar o modelo de marketplace como uma opção adequada para o gerenciamento das atividades comerciais na internet, existem alguns benefícios associados a esse formato de mercado devem ser considerados, como:

Maior alcance de público

Dentro do ambiente competitivo na internet hoje, contar com uma boa visibilidade é essencial para se garantir o sucesso do seu empreendimento nessa realidade virtual, e isso se torna mais fácil de ser alcançado por meio do marketplace.

Tratando-se de sites de boa visibilidade, por causa da alta qualidade de negócios ali presentes, a facilitar a oferta de produtos e serviços para os usuários. Algo a ser considerado pelos serviços de busca.

Acesso a melhores recursos

Por se tratarem de plataformas desenvolvidas justamente para atender a diferentes tipos de negócio, o marketplace desponta também por causa de recursos a serem disponibilizados para as empresas que decidam por ocupar um espaço dentro desses sistemas comerciais.

Como nos sistemas de entregas, permitindo um melhor gerenciamento sobre a forma com que um produto irá chegar até as mãos do cliente, além de qualquer eventualidade que possa estar associada à entrega dessa encomenda.

Meio de pagamento

Em termos de recursos, a mesma coisa pode ser dita sobre as transações comerciais, com a possibilidade de receber através de transferências bancárias, boleto, cartão de crédito, além de outros sistemas de transação eletrônicos permitidos por um marketplace.

Dentro de uma organização fácil de ser administrada por uma empresa de portaria, que já atua com negócios a largo nível, mas que não deixa de ser um artifício de extrema importância para empreendedores menores, que acabaram de abrir sua loja na internet.

E diante dessas vantagens é compreensível a pressa por parte dos administradores de um negócio a se colocarem presente na internet através de um marketplace. Sendo preciso tomar algumas atitudes para que seja possível adotar esse modelo de vendas.

Como aderir ao marketplace?

Participar de uma plataforma de marketplace é cada vez mais fácil nos dias de hoje, não sendo preciso demorar muito tempo nas ferramentas de busca para encontrar um site que esteja adequado ao seu negócio, exigindo apenas certas adequações aos seus serviços.

Como um profissional deconsultoria engenharia elétrica, que terá mais sucesso ao fazer negócio com uma plataforma de marketplace que esteja ligada a oferta de serviços, por exemplo, mas alinhada aos seus interesses comerciais.

No entanto, existem outras questões que precisam ser levantadas, de forma a encontrar o marketplace ideal para os seus negócios. Como no estudo das diferentes possibilidades disponíveis no mercado, para escolher o estilo que se associa ao seu empreendimento.

Junto dos benefícios oferecidos por cada plataforma, associada à taxa de comissão a ser cobrada por cada marketplace. Com a existência de um encargo a ser aplicado em cima de cada venda feita dentro deste espaço comercial.

Valor a ser considerado tendo como base os benefícios a serem alcançados junto a esse sistema, como um custo adequado em relação às vantagens comerciais que podem ser alcançadas por meio da presença do seu negócio dentro de um marketplace.

Tudo através de um sistema capaz de otimizar a sua oferta de negócios, levando tal empreendimento a conquistar um espaço maior não só na internet, mas também na consideração do público.

O que vale tanto para empresas de fundações, a oferecer serviços para a solidificação de uma construção a ser executada, como também para um negócio de menor porte, como um profissional autônomo que busca comercializar seus produtos artesanais.

O marketplace cresce justamente por ser uma opção adequada para os mais diferentes tipos de negócios, levando assim a criação de diferentes plataformas de comércio.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay