Gerdau apoia estruturas de saúde pública em Pindamonhangaba para combate à pandemia

Em meio à pandemia, a Gerdau realizou, nesta semana, aportes financeiros de R$ 100 mil para a Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba e R$ 50 mil para a Santa Casa de Misericórdia do município. A alocação de recursos contribuirá para a compra de instrumentos e insumos hospitalares de duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da instituição hospitalar.

O aporte financeiro soma-se a outras doações que a Empresa realizou na região do Vale do Paraíba para o combate ao novo coronavírus, incluindo diversos equipamentos de segurança (EPIs), como máscaras e protetores faciais. “Esta contribuição faz parte de um valor total de R$ 20 milhões, que a Gerdau destinou a iniciativas promovidas nos municípios em que está presente, uma vez que o momento pede a colaboração e união de todos”, afirma Cristiane Spadini, gerente de Pessoas da Gerdau Summit.

