4 dicas de como vestir a sua filha para o verão

O verão é uma época divertida para todo mundo, especialmente para os seus fihos, pois é quando eles estão de férias e pode se divertir com os amigos ou em uma viagem. E são nesses momentos que usar a roupa adequada é tão importante

Todo mundo sabe como é difícil escolher a roupa certa, combinar tecidos com a temperatura é uma tarefa difícil. Pensar em te ajudar na hora de vestir a sua filha da maneira correta no verão, separamos 4 dicas. Confira as dicas nesse artigo.

Tecido adequado

Se durante o inverno usamos peças com tecidos mais pesados e quentes, no verão precisamos procurar por tecidos mais leves e frescos. Assim, sua filha não vai transpirar muito e ficará confortável.

O tecido adequado é aquele que permite que se transpire mais, além deles garantirem o conforto para a sua filha.

O algodão e o linho são os tecidos mais adequados. Diferente dos tecidos artificiais como o poliéster, que incomodam e esquentam, o algodão e o linha são leves, permitem transpirar e são suaves, o que os tornam bem agradáveis para a sua filha usar.

O melhor (mesmo!) principalmente para aquelas mais agitadas, é um tecido 100% algodão ou com um pouco de elastano. Esse tecido não amassa muito e deixará a sua filha mais solta.

Opinião da sua filha

Vale ressaltar que a opinião da sua filha é muito importante, afinal, quem irá se vestir? Permita ela a dizer quais são os seus gostos e vontades, pois se vestir diz muito sobre a personalidade que ela está desenvolvendo ainda na fase infantil.

O primeiro passo é mostrar o seu gosto para a sua filha, o que você gosta e o que não gosta de vestir, e veja o que vocês duas tem em comum. Mostre as peças que você gosta e veja se elas também agradam a sua filha. E caso ela não goste, procure alternativas na loja e deixe ela livre para descobrir o próprio gosto.

Uma dica nesse momento de pais e filha é tentar explicar o porquê determinadas peças combinam ou não, essa é uma ótima alternativa para ensiná-la mais sobre moda, dando dicas de cores, texturas e tecidos. Assim, ela vai se familiarizando com o mundo de opções que ela terá pela frente.

Cores e tamanho da roupa

Dica importantíssima: Faça bom uso das cores, tente escolher peças que sejam coloridas, como por exemplo laranja, amarelo ou azul. E preferencialmente cores quentes, pois combinam como verão e o look da sua filha ganha vida.

Mas não abuse da quantidade de cores! Tente usar até três cores no máximo para combinar as peças de roupas da sua filha.

Além das cores, é essencial prestar atenção no tamanho das peças e no ajuste que elas fazem no corpo da sua filha. É sempre válido lembar que o verão para crianças deve ser algo leve, então escolha roupas mais folgadas o que as deixarão bem corfortáveis.

E um outro aspecto importante de como vestir a sua filha no verão é sempre escolher roupas sem mangas. Isso vai trazer muito conforto e movimento para ela.

Dessa maneira sua filha terá uma movimentação mais livre do corpo, o que gera menos desconforto e, claro, menos calor.

E quais são as opções sem manga?

• Regatas Infantis;

• Vestidos Infantis;

• Saias.

E para dormir, invista em pijamas bem leves, um bom exemplo é aquele que é composto por camisetas ou camisas e shorts.

Fase da sua filha

Lembre-se que as crianças também possuem fases e mudam de gostos conforme amadurecem. Talvez hoje a sua filha se sinta vontade de usar apenas roupas da cor rosa e, amanhã, queira usar apenas roupas da cor azul, e não tem problema isso, ok?

É muito provável que durante essa fase mais infantil sua filha troque mais de guarda-roupa até achar uma combinação que ela ame. Não se preocupe se isso acontecer, enquanto ela estiver se descobrindo isso irá acontecer algumas vezes.

Esse tipo de mudança é perfeitamente normal, então independente da idade, sempre pergunte o gosto da sua filha, tanto para roupa quanto outros gostos. Hoje ela pode adorar usar tiara e vestido e amanhã talvez prefira camiseta e relógio.

Dicas Bônus

Legging Infantil: É conhecido como um tecido usado para a calças, pois é bem elástico e confortável o que faz com que ele se adapte a diferentes temperaturas.

Acessórios Infantis: Sol, vento, mar. São coisas que lembram o verão. E se tratando de uma época bem quente, use e abuse de alguns acessórios como óculos de sol, chapéus, tiaras e presilhas nessa fase do ano.

Essa são as dicas que você deve sempre lembrar na hora de escolher e comprar as roupas de verão para a sua filha. Se tiver uma outra dica, nos conte nos comentários.

Imagem de Bessi por Pixabay