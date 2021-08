Armações de óculos: dicas essenciais para escolher o seu

Armações de óculos é item essencial para sua imagem. Trata-se de uma escolha importante e que faz toda a diferença no seu rosto. Seja o óculos de sol ou de grau, ele vai te acompanhar durante muitas horas do dia e do momento. Por isso, são muitos favores a serem considerados na hora de escolher as armações de óculos. Mesmo que a moda mostre as tendências e que as armações de óculos de famosos, fashionistas e outras mulheres chamem a atenção, é importante respeitar o seu estilo, rotina, necessidade e seu formato de rosto.

Òculos: como escolher os melhores modelos

Os óculos estão entre os primeiros desafios quando a mulher percebe que precisa usar grau. Nos dias atuais, com o uso excessivo de smartphones, computadores, notebook e outras telas digitais em geral, é cada vez mais frequente a necessidade de usar um óculos de grau, nem que seja apenas para descanso. Confira algumas dicas simples que podem te ajudar nessa empreitada:

Leveza: para o uso de grau ou descanso, entende-se que as armações de óculos serão usadas durante longos períodos ou sempre. Procure uma armação leve, os modelos em metal geralmente são mais leves e alguns permitem ajustes. As de acetato também são boas, mas é importante que não pese no seu rosto.

Formato: as armações de óculos maiores geralmente são usadas para os solares ou quem já está acostumado a usar esse item a mais tempo com grau. Para quem está começando a usar óculos agora, busque formatos menores, como em formato de gatinho em tamanho que parece metade do olho ou ovais menores.

Conforto: antes de fechar a compra, experimente diferentes formatos, faça muitos testes no espelho e tente ficar pelo menos alguns minutos com cada para sentir o conforto tanto no encaixe na narina quanto nas hastes. Se sentir algo justo demais ou solto demais, desconfie.

Conheça as armações de óculos que estão no topo da moda

Quando o assunto é armações de óculos, a opinião e gosto de cada pessoa pode ser algo peculiar. Alguns modelos são clássicos e nunca saem de moda, como as armações em formato retangular, os ovais e quadrados.

Alguns modelos voltaram do passado em uma onda retrô moderna e invadiram tanto os óculos solares quanto os de sol. Os modelos fininhos metálicos exprimem charme e delicadeza. Já os estampados de tartaruga, onça e tigre usam e abusam de armações e hastes mais grossas. Os modelos de acetado colorido também continuam em alta, principalmente para quem gosta de mudar de acordo com o look.

Dicas para cuidar bem de suas armações de óculos

Armações de óculos podem ser descartáveis ou durar uma vida inteira. Isso nem sempre tem relação direta com a qualidade do material ou a mudança de grau. Muitas vezes, alguns cuidados simples podem fazer com que seus óculos te acompanhem durante muitos ciclos.

Manter as lentes e as armações sempre limpas com flanelas e líquidos específicos é fundamental. Além disso, crie o hábito básico de sempre tirá-lo do rosto, guardá-lo fechado em seu estojo próprio. Para que seus óculos não se tornem um item de troca constante, proíba-se de deixar em qualquer lugar aberto em que possam sentar ou colocar coisas em cima. Essas dicas básicas podem fazer toda a diferença.

Agora que você já conhece mais sobre essa magia das armações de óculos, escolha as suas preferidas na Shafa.