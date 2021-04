Instituto CCR e CCR NovaDutra atendem 28 caminhoneiros em ação de conscientização e combate à hipertensão, na via Dutra

Em comemoração à Semana Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Instituto CCR e a CCR NovaDutra promoveram, hoje (27/04), ação a caminhoneiros, para conscientização e combate à hipertensão, no ponto do Programa Estrada para a Saúde, na via Dutra, no km 82 da pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira (SP).

Semana Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Num período de três horas foram atendidos 28 motoristas profissionais. Eles puderam aferir a pressão arterial, além de receber orientações personalizadas durante o atendimento, considerando as condições de saúde e estilo de vida. Do total de atendimentos, oito motoristas estavam com a pressão alterada. O objetivo da iniciativa foi reforçar a importância da aferição arterial e o do acompanhamento médico, além da mudança no estilo de vida e hábitos saudáveis. Também foram distribuídos kits de higiene a todos que passarem pelo local.

A pressão alta (hipertensão) está relacionada com a pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. Quando não diagnosticada pode trazer complicações, como derrame cerebral, também conhecido como AVC, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica.

Números

De acordo com dados do Estrada para a Saúde da CCR NovaDutra, 21% dos caminhoneiros atendidos pelo programa, entre janeiro e março deste ano, apresentaram alteração na pressão. Dos 493 profissionais do volante, 104 sofrem de hipertensão.

O Programa Estrada para a Saúde

Criado em 2001, o Estrada para a Saúde já realizou mais de 295 mil atendimentos em serviços de saúde e qualidade de vida para caminhoneiros em rodovias nas quais o Grupo CCR atua, passando pelas as concessionárias CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR Via Oeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias e CCR MSVia. O programa oferece acompanhamento contínuo e gratuito aos caminhoneiros, por meio de exames médicos, tratamento odontológico e outros serviços para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.

O Instituto CCR: Entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários: o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas, e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões.

Sobre a CCR NovaDutra: A CCR NovaDutra é responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo.

