Suzano apresenta boas práticas de manejo e ações voltadas para a conservação da biodiversidade no Estado de São Paulo

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, disponibilizou o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal com as práticas adotadas pela empresa na Unidade de Negócio Florestal no Estado de São Paulo. O documento, que é publicado anualmente, contempla os aspectos sociais, ambientas e econômicos das operações florestais da companhia e está disponível no site: https://storage.googleapis.com/stateless-site-suzano-com-br/2022/11/b9d51621-resumo2021.2022-unf.sp_.pdf

A publicação vem ao encontro da Suzano com a transparência e com a responsabilidade de informar toda a comunidade geral – sociedade, poder público, vizinhos(as), comunidades, colaboradores(as), prestadores(as) de serviços, entre outros – sobre a forma como administra os seus recursos florestais, as boas práticas de manejo adotadas pela empresa e as ações voltadas para a conservação da biodiversidade nas regiões onde mantém as suas operações.

Com atuação de 11 fábricas no Brasil e mais uma em construção, incluindo a(s) unidade(s) de Jacareí (SP), Limeira (SP), Rio Verde (SP) e Suzano (SP), a Suzano destaca-se pelo desenvolvimento de práticas de manejo florestal responsável. Por meio dele, administra uma base florestal de 370,2 mil hectares (dados maio, 2022), intercalados com uma área de 134,2 mil hectares destinada à conservação da biodiversidade. O objetivo desse plantio é harmonizar a produtividade elevada com a conservação do meio ambiente.

“A Suzano acredita que só é bom para nós, se for bom para o mundo, por isso adota medidas positivas para a conservação do solo, restauração das florestas nativas e a preservação da fauna e da flora. Além disso, o manejo florestal tem contribuído diretamente para a geração de trabalho, renda e bem-estar social nas nossas áreas de atuação. Neste documento, a empresa apresenta diversas informações importantes sobre as atividades florestais no Estado de São Paulo, incluindo as estratégias de desenvolvimento sustentável, um dos principais compromisso da companhia”, destaca Thais Millani, gerente executiva de Operações Florestais – Unidade de Negócio Florestal São Paulo.

Em todo País, a Suzano possui uma área de mais de 1,3 milhão de hectares de florestas certificadas nas principais certificações.

Conservação ambiental

A Suzano ainda mantém programas de monitoramento da qualidade do ar, da água e da conservação da biodiversidade. Nas áreas da Unidade Florestal no Estado de São Paulo já foram catalogadas 2.480 espécies de animais e plantas, sendo 229 de aves, 39 de mamíferos, 14 anfíbios e 226 de flora nativa.

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br