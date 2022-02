3 dicas para cuidar das finanças da sua empresa

De acordo com um levantamento feito pelo Estadão pela Economatica, em dez anos, a dívida bruta das organizações de capital aberto mais que dobrou. Se você faz parte deste grupo e está com dificuldades de administrar as finanças, continue lendo este artigo. Vamos mostrar dicas práticas que vão ajudar a sua empresa a ter mais sucesso.

Como cuidar das finanças da empresa?

A partir de agora, mostraremos diversas dicas para que você aprenda como cuidar das finanças da sua empresa. Acompanhe!

1- Conheça os conceitos do mercado financeiro

O conhecimento é a chave do sucesso em qualquer área, principalmente no mercado de finanças. Por isso, reserve alguns períodos do seu dia para entender com mais clareza conceitos e termos técnicos para tomar decisões assertivas.

Para os empreendedores que são responsáveis por administrar pequenas empresas, é bastante comum atuar em vários papéis. Diante desse cenário, é fundamental conhecer conceitos de vários setores.

Veja abaixo algumas definições mais utilizadas do mercado financeiro.

Faturamento (receita bruta): quantia arrecadada por uma organização por meio da venda de produtos ou serviços;

Contas a receber: valor do capital que os consumidores devem para a sua companhia;

Contas a pagar: valor do capital que a sua organização deve aos fornecedores;

Ativos: tudo que pertence a empresa, que pode ser: tangível e intangível. O primeiro se refere aos equipamentos, estrutura física, capital em caixa, entre outros. Já os intangíveis, são aqueles relacionados com direitos autorais, patentes e valor da marca;

Passivos: dívidas das empresas, seja de curto, médio ou longo prazo.

A lista de conceitos é extensa. Por isso, uma dica interessante é buscar cursos na internet. O lado positivo é que existem diversas alternativas gratuitas, como do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que estão disponíveis para quem deseja se aprofundar nesses temas.

2- Faça um planejamento financeiro de qualidade

Após descobrir informações relevantes do mercado, agora, você terá mais propriedade para construir um planejamento financeiro com eficiência. Ele é muito importante, seja para pequenas, médias ou grandes empresas.

Por meio desse documento, você consegue calcular o capital de giro, além de reduzir a chance de buscar empréstimos bancários para os projetos da sua empresa.

É fundamental ter um sistema que ajuda a administrar as despesas e receitas em vários momentos para ter um panorama completo da realidade financeira da companhia, tanto no curto, médio e longo prazo.

A partir daí, será mais fácil descobrir quais são os melhores investimentos, definir metas para a área comercial, guiar o setor de compras, a área produtiva, entre outros.

O controle e a qualidade das operações é um item essencial para um planejamento financeiro de qualidade. Todo capital que entra e sai da companhia deve ser anotado para que a análise do fluxo de caixa, evitando que conclusões sejam tomadas com base no “achismo”.

A dinâmica do setor financeiro deve ser bastante semelhante à área de vendas ou ao setor produtivo. Na prática, ela deve trabalhar com definição e monitoramento de metas, que precisam estar alinhadas às metas da organização.

3- Conheça as finanças da empresa

Conhecer a situação financeira da sua empresa ajuda a entender quais são os pontos que geram mais gastos desnecessários. Com um planejamento financeiro de qualidade, é possível descobrir algum custo que possa ser reduzido com o objetivo de otimizar os resultados da organização.

O corte de gastos aumenta os lucros da sua companhia e ajuda a aplicar o capital em novos investimentos, além de fortalecer o posicionamento da marca no mercado.

Nunca é demais lembrar o quanto consultorias, como Financial Move, podem ajudá-los a tomar decisões mais assertivas em sua empresa.

Após descobrir dicas para cuidar das finanças da sua empresa, siga-nos nas redes sociais e conheça outras orientações que impactam nos resultados do seu negócio.