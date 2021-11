Black Friday: Brasil Game Show inicia venda de ingressos para a 13ª edição com descontos de 60%

A abertura oficial da venda de ingressos é nesta segunda-feira, 22, mesmo dia do BGS Digital de novembro, que terá gameplays da Nintendo e anúncios como os vencedores do concurso BGS FanArt SAGA e os primeiros convidados internacionais confirmados para a BGS 2022, além de outras novidades da feira

Preços promocionais vão até 29 de novembro com ingressos a partir de R$ 79

A Brasil Game Show inicia nesta segunda-feira, 22/11, a venda de ingressos para sua 13ª edição, com descontos de até 60% em relação aos preços do lote final. Os preços promocionais vão até 29/11 e são uma ótima oportunidade para já garantir o acesso à maior feira de games da America Latina, que será realizada entre 6 e 12 de outubro de 2022, no Expo Center Norte, em São Paulo, com atrações nos sete dias, incluindo a participação inédita de Andy Field, dublador de Marvel Avengers Academy, Paladins e da série de terror Five Nights at Freddy’s e os retornos de D.C Douglas, voz do lendário Albert Wesker, de Resident Evil, e do produtor musical e criador da Video Game Orchestra Shota Nakama.

Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show

“Depois de quase dois anos longe do público, o time da BGS está muito empenhado em fazer a maior e melhor edição de todos os tempos”, afirma Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show. Além dos convidados internacionais já confirmados – e outros que serão revelados nos próximos meses – ele lembra que a BGS 2022 deverá reunir mais de 400 expositores e, como sempre, será palco de inúmeros lançamentos de jogos. “Serão milhares de estações disponíveis para o público jogar e sete dias de campeonatos de eSports, entre outras atrações já conhecidas do público, como meet & greets, concursos de cosplay e muitos jogos nacionais na Avenida Indie. Será uma edição inesquecível para os visitantes, as empresas e o mercado de games de forma geral”, completa Tavares.

Mais dias, mais oportunidades

Além de aumentar o número de dias e permitir que mais pessoas possam visitar o evento e se divertir, a BGS ampliou também as opções de ingressos, com preços diferenciados dependendo da data. Durante a promoção de Black Friday, por exemplo, o ingresso individual, aquele que dá acesso a um dia de evento, custa R$ 79 para os dias úteis (7, 10 e 11 de outubro) e R$ 119 para o fim de semana e feriado (8, 9 e 12 de outubro).

Black Friday

O ingresso Passaporte também está disponível em duas versões. Isto é, por R$ 319, o visitante pode escolher se quer se divertir de 7 a 10 de outubro ou de 9 a 12 e comprar o Passaporte respectivo ao período.

Já para os fãs que não desejam perder nenhum dia de atrações, incluindo 6 de outubro, dedicado à imprensa e negócios, há a opção de Passaporte Premium por R$ 557.

Esses valores são de meia entrada e durante a promoção de Black Friday. Meia-entrada é um benefício para todos que doarem 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento, além de estudantes, portadores de necessidades especiais, idosos a partir de 60 anos e professores, todos mediante apresentação de comprovação.

Ingressos garantidos

Vale reforçar que os visitantes que já adquiriram os ingressos para a 13ª edição em 2020 e 2021 têm suas entradas garantidas para a BGS 2022 e todos os benefícios do Superingresso, como acesso diferenciado ao evento e à arena da BGS Esports, descontos em parceiros, expositores e na loja oficial da Brasil Game Show, entre outros.

Atrações do BGS Digital de novembro

Os canais oficiais da BGS no YouTube, Twitch, Facebook e TikTok vão transmitir as atrações do BGS digital de novembro. Nesta segunda-feira, 22/11, a partir das 15h, o Momento Nintendo vai trazer detalhes e informações dos grandes lançamentos do fim de ano, como Mario Party Superstars, Metroid Dread, Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl, mostrando que o switch tem opções de jogos para todos os gostos, além de gameplays de Mario Party Superstars e Metroid Dread. Às 16h20, será realizado um animado bate-papo sobre esports com os atletas do Team oNe eSports, e às 17h20 a SAGA revelará o resultado do concurso BGS FanArt SAGA. O público também vai acompanhar grandes momentos do show da Video Game Orquestra, as notícias do mercado no Game News e as novidades da edição presencial da BGS 2022, com o anúncio das primeiras atrações do evento, o lançamento do novo site e os detalhes do início da venda de ingressos.

Todos os detalhes do BGS Digital estão disponíveis aqui :

BGS 2022

Quando: 06 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h

Ingressos – promoção Black Friday – de 22 a 29 de novembro



Individual dias úteis (meia-entrada): R$ 79 (ingresso válido para os dias 7, 10 ou 11 de outubro)



Individual fim de semana ou feriado (meia-entrada): R$ 119 (ingresso válido para os dias 8, 9 ou 12 de outubro)



Passaporte 7, 8, 9 e 10 de outubro (meia-entrada): R$ 319. Com esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro.



Passaporte 9, 10, 11 e 12 de outubro (meia-entrada): R$ 319. Com esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro



Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 557 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo de imprensa e negócios – 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite acesso diferenciado – Ingressos limitados



Passaporte Business (inteira): R$ 557 (pacote para os dias 6, 7, 10 e 11 de de outubro). Também permite o acesso diferenciado, à área B2B e ao sistema matchmaking



Camarote individual: R$ 400 – válido para um dia de evento (exceto 6/10). Garante entrada exclusiva a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira)



Passaporte Camarote: R$ 1.500 – válido para todos os dias do evento, incluindo 6 de outubro, exclusivo para imprensa e negócios. Garante entrada exclusiva . Em 6/10, a entrada é a partir das 15h, e de 7 a 12/10 a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).

Mais detalhes, preços e benefícios de cada ingresso estão disponíveis no site da Brasil Game Show

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.