Suzano e Petrobras formalizam contrato para fornecimento de gás natural no mercado livre em SP

Parceria marca o início da atuação da Petrobras no mercado livre em São Paulo e a migração para este ambiente das cinco fábricas da Suzano no estado

A Suzano e a Petrobras formalizaram contrato de fornecimento de gás natural para todas as unidades da companhia no estado de São Paulo, com a migração das cinco fábricas paulistas para o ambiente livre de comercialização. A parceria com a Suzano, uma das dez maiores consumidoras de gás natural do Brasil e uma das principais clientes desse segmento, marca o início da atuação da Petrobras no mercado livre no estado.

O movimento faz parte de um processo de migração para o mercado livre, iniciado em 2024 pela Suzano, a partir das unidades localizadas no Espírito Santo e Maranhão. O acordo reforça a estratégia da companhia de buscar permanentemente uma maior eficiência energética e torna as unidades Jacareí, Limeira, Mogi das Cruzes, Suzano e Rio Verde ainda mais competitivas.

“A migração para o mercado livre no estado de São Paulo é um passo estratégico para fortalecer nossa competitividade e eficiência energética, e reforça nosso compromisso em fomentar um mercado de gás natural mais flexível, dinâmico e competitivo no Brasil”, afirma a gerente executiva de Suprimentos da Suzano, Viviane Lichtenstein.

Para a Petrobras, a concretização dessa parceria representa não só a confirmação da competitividade dos produtos Petrobras no gás natural, como a criação de oportunidades para o fornecimento de soluções energéticas de baixo carbono para empresas do parque industrial do Brasil, importante agenda no planejamento estratégico da companhia.

“O mercado industrial consumidor de gás natural em São Paulo é o maior do país e, assim, concentra grandes oportunidades em termos de colocação do gás natural da Petrobras, como a possibilidade de captura de sinergias entre Petrobras e clientes, melhores condições e flexibilidades para o atendimento das demandas dessas indústrias e, por fim, maior competitividade para o setor”, analisa o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

Somente para garantia de oferta do insumo, a Petrobras prevê US$ 7 bilhões em projetos para ampliar as infraestruturas e capacidade de oferta de gás nacional que contribuirão para reduzir a dependência das importações de gás natural. A empresa também tem oferecido contratos mais flexíveis, com diferentes modalidades de prazo e indexadores, permitindo que os clientes optem pelo portfólio mais adequado às suas necessidades.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: http://www.suzano.com.br

Petrobras

A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia, cuja expertise na exploração e produção em décadas de desenvolvimento das bacias brasileiras, especialmente em águas profundas e ultraprofundas, a tornou líder mundial neste segmento. A previsão de investimentos da Petrobras para a área de gás natural supera R$ 25 bilhões nos próximos anos. Os investimentos visam a garantia de oferta do insumo com projetos para ampliar as infraestruturas e capacidade de oferta de gás nacional que contribuirão para reduzir a dependência das importações de gás natural. A empresa também tem oferecido contratos mais flexíveis, com diferentes modalidades de prazo e indexadores permitindo que as distribuidoras optem pelo portfólio mais adequado às suas necessidades de atendimento dos diversos mercados.