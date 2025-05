Irmãos de São José criam um jogo que leva a cultura popular para o mundo dos games através de personagens do folclore brasileiro

Os irmãos Matheus Capucho e Carol Capucho criam um jogo independente que celebra o imaginário popular, levando para as telas do computador personagens icônicos do Folclore Brasileiro, como forma de valorização da cultura popular. Gruta da Cuca está disponível para download gratuito na plataforma itch.io e é compatível para computador (PC) com Windows. O projeto recebe financiamento do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos/SP, através do Edital da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Sobre o jogo

Gruta da Cuca é um jogo de ação, aventura e fantasia em 2D para computador (Windows), que convida o jogador a explorar um universo fantástico inspirado nas lendas de personagens do Folclore Brasileiro. Foi idealizado por Matheus Capucho, diretor de programação, game designer e responsável técnico, ao lado de sua irmã, Carol Capucho, artista visual responsável pela criação das personagens e pela pesquisa do jogo.

Na trama, Evie é uma jovem que descobre que sua vila e a floresta ao redor estão sob o feitiço da poderosa bruxa Cuca. Em busca de salvar a floresta e os animais enfeitiçados, Evie parte em uma jornada mágica onde encontra personagens como o Saci, o Tutu, o Curupira e outras figuras encantadas do folclore. O narrador da aventura é o Braumzinho, um gato curioso e carismático que guia o jogador na aventura.

Gruta da Cuca

O projeto, produzido pela família Capucho, conta com a participação da artista convidada Analú, responsável pela criação das artes de ambiente do jogo e apoio técnico. As artes têm inspiração nos biomas e florestas do Brasil; Claudio Capucho é o diretor de áudio, responsável pela criação da trilha original, áudios, efeitos sonoros do jogo e produtor audiovisual; e Ro Capucho é responsável pela produção e assessoria.

O projeto traz alguns recursos voltados à acessibilidade, como narração em áudio e legendas em alguns momentos no jogo e efeitos sonoros que enriquecem a experiência. O evento de lançamento em vídeo que será no Youtube, conta com intérprete de Libras e legendas automáticas, bem como um vídeo de gameplay com orientações do Matheus, que ensina a instalar e jogar.

O jogo está disponível gratuitamente na plataforma Itch.io, com classificação indicativa 14+.

Sobre os profissionais do projeto

Matheus Capucho: Estudante de Engenharia da Computação. É desenvolvedor de jogos, programador, game designer, produtor audiovisual e fotógrafo. Foi diretor de Programação na DEV-U, da UNIFEI. No projeto Gruta da Cuca, é o idealizador, responsável técnico, programador e game designer.

Carol Capucho é artista visual, cantora, compositora, fotógrafa, produtora cultural e estudante universitária, em São José dos Campos/SP. No projeto Gruta da Cuca, é artista responsável pela criação das personagens e pela pesquisa de conteúdo do jogo.

Claudio Capucho é Fotógrafo, cantor, compositor, produtor audiovisual e musical. Na música, criou o selo independente “Estúdio CAPS”, com diversos álbuns lançados. No projeto Gruta da Cuca é responsável pela criação de áudios, trilha sonora e produção audiovisual.

Analú, é estudante de engenharia, artista visual, atriz e produtora cultural. Atua no desenvolvimento de jogos desde 2018. No projeto Gruta da Cuca é Artista responsável pela criação dos ambientes do jogo e colaboração técnica.

Rosana Capucho, é fotógrafa, escritora e produtora em projetos culturais. No projeto Gruta da Cuca é a responsável pela produção executiva e assessoria do projeto.

Especificações:

Projeto: jogo Gruta da Cuca

Compatibilidade: PC (Windows)

Gênero: Aventura, ação e fantasia

Classificação indicativa: 14+

Disponível gratuitamente na plataforma Itchio: www.matheus-capucho.itch.io/gruta-da-cuca

Ficha técnica:

Direção, responsável técnico, programação e game design: Matheus Capucho

Criação das personagens e pesquisa: Carol Capucho

Arte de ambientes e apoio técnico: Analú

Direção de áudio e produção audiovisual: Claudio Capucho

Produção executiva e assessoria: Rosana Capucho

Financiamento:

Projeto FMC, Gruta da Cuca, 395/SG/2024, beneficiado pelo Fundo Municipal de Cultura.

O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Download: www.matheus-capucho.itch.io/gruta-da-cuca

Site: https://www.estudiocaps.com.br/gruta-da-cuca

Instagram: @gruta_da_cuca_jogo (https://www.instagram.com/gruta_da_cuca_jogo)

Informações: WhatsApp: (12) 99713-7958 – falar com Rosana.