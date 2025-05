Instituto Athlon é campeão mundial de goalball na Finlândia

O Instituto Athlon de São José dos Campos fez história neste domingo (25) ao conquistar o inédito título de campeão mundial de goaball. Na grande decisão do torneio, disputada em Espoo, na Finlândia, o time joseense venceu o RGC Hansa, da Alemanha, por 4 a 3, fechando com chave de ouro sua participação na competição.

A equipe, que conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, venceu a disputa de forma invicta, consagrando o Brasil como referência internacional na modalidade.

Desde a fase de grupos, o time mostrou equilíbrio, garra e um jogo coletivo impecável. Foram três vitórias consecutivas na fase de classificação: 8 a 4 contra o EF Boufarik (Argélia), 6 a 4 diante do Old Power (Finlândia) e 5 x 1 frente ao NGA Lions (Lituânia).

Classificado em 1º lugar no Grupo B, o Instituto Athlon avançou às quartas de final para enfrentar o IVY, do Japão, quando venceu por 5 a 3, garantindo lugar entre os quatro melhores clubes do mundo.

Nas semifinais, uma atuação implacável diante do GC Niksic (Montenegro) garantiu a vaga na grande decisão com um placar expressivo: 10 a 1.

Instituto Athlon de São José dos Campos

Na final, o Athlon fez uma partida sólida, colocando o nome de São José dos Campos, mais uma vez, cenário esportivo internacional.

Agora, a equipe segue em busca dos títulos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro de 2025.

Além o Athlon, outro clube brasileiro completou o pódio: o Sesi-SP terminou o Mundial na terceira colocação, demonstrando a força do paradesporto brasileiro.

Classificação final

1º lugar – Instituto Athlon (Brasil)

2º lugar – RGC Hansa (Alemanha)

3º lugar – SESI-SP (Brasil)