Sebrae-SP abre inscrições para agentes de inovação rural no Vale do Paraíba, Histórico e Litoral Norte; bolsas chegam a R$ 6,5 mil

São 7 vagas para início imediato e 56 para cadastro reserva; prazo para se candidatar vai até 31 de março

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para bolsistas do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Rural no Vale do Paraíba, Vale Histórico e Litoral Norte. São 3 vagas para início imediato para o polo de São José dos Campos, áreas prioritárias: São José dos Campos, Igaratá, Jacareí, Santa Branca, Jambeiro, Caçapava, Monteiro Lobato e Paraibuna (atuação: raio de até 100 km do escritório regional de São José dos Campos). Já para o polo de Guaratinguetá, são 4 vagas nas áreas prioritárias: Cruzeiro, Guaratinguetá e Pindamonhangaba.

Para o polo de São José dos Campos são 32 vagas para cadastro reserva, distribuídas entre os quatro polos da regional: Ubatuba (4), Caraguatatuba (4), São José dos Campos (12) e Taubaté (12). Também há vagas para bolsista orientador, apenas para cadastro reserva. Para o polo de Guaratinguetá são 24 vagas, disponíveis em: Cruzeiro (4), Guaratinguetá (8), Pindamonhangaba (8) e São Bento do Sapucaí (4).

O prazo para se candidatar vai até 31 de março. As inscrições devem ser feitas em https://rboconcursos.selecao.net.br/informacoes/137/. A publicação do resultado com os selecionados está prevista para junho. Para tentar uma das vagas é necessário ter graduação completa nas áreas de agronegócios ou agrária, entre outras.

Para as vagas com remuneração de R$ 6,5 mil é exigida pós-graduação stricto sensu para atuação como orientador acadêmico. O eixo acadêmico do Programa ALI será coordenado pela Faculdade Sebrae e incluirá a realização de congressos e eventos com a apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo dos projetos. O processo de seleção está dividido em três etapas: avaliação de conhecimentos e prova de redação; comprovação documental e entrevista.

Sebrae-SP

Segundo Iliussa de Azevedo, analista de negócios do Sebrae-SP, a abertura das inscrições para o ALI Rural reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento do agro regional.

“O Programa Agentes Locais de Inovação Rural é uma estratégia fundamental para levar conhecimento, tecnologia e gestão diretamente ao campo. O agente atua lado a lado com o produtor, identificando oportunidades de melhoria, promovendo inovação e contribuindo para aumentar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios rurais do Vale do Paraíba e Litoral Norte”, destaca.

Em outra avaliação, a analista ressalta a importância da bolsa como oportunidade profissional. “Além de impulsionar o desenvolvimento do setor rural, o programa também é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam atuar como agentes de transformação no território e atuação prática junto aos empreendedores.”

O ALI Rural é direcionado ao acompanhamento de pequenos produtores e negócios rurais. O ALI é um pesquisador bolsista capacitado pelo Sebrae-SP em metodologia específica com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural.

ALI Rural

Para saber mais sobre a atuação do ALI Rural, assista ao vídeo: Como é a rotina de um ALI Rural do Sebrae-SP? | Bolsa de até R$ 6.500 – YouTube