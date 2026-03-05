Festa do Mineiro abre inscrições para o comércio de alimentos

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo abriu nesta quarta-feira (4) as inscrições para os interessados em vender gêneros alimentícios na tradicional Festa do Mineiro, que acontece em 11 e 12 de abril, das 9h às 22h, no Parque da Cidade.

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 16 de março, via formulário eletrônico.

No total, são oferecidos 39 espaços, em três diferentes tamanhos. Outros cinco estandes específicos são destinados às entidades filantrópicas ou organizações de natureza assistencial.

O evento será realizado no Pavilhão Gaivota. Confira o edital.

Festa do Mineiro

A Festa do Mineiro chega à 24ª edição, atraindo milhares de pessoas em dois dias de festas. É um evento tradicional da cidade, que tem como objetivo valorizar e preservar a cultura de Minas Gerais, trazida com os migrantes do estado que se estabeleceram em Santana, na região norte, difundindo as manifestações populares por meio da música, dança, artesanato e culinária típica.