Prêmio Cliente Oculto destaca excelência no atendimento do Sebrae Aqui de Jacareí

Unidade local conquista 100% de aproveitamento e é reconhecida como uma das melhores do estado

A unidade do Sebrae Aqui de Jacareí obteve 100% de desempenho na edição 2025 da avaliação de Cliente Oculto, ferramenta utilizada pelo Sebrae-SP para monitorar e aprimorar continuamente os padrões de atendimento ao público empreendedor nas unidades descentralizadas. A metodologia é aplicada de forma sigilosa e imparcial para verificar a aderência das unidades aos processos institucionais de atendimento. Os dados aferidos têm caráter estratégico e subsidiam planos de melhoria, programas de capacitação e ajustes operacionais.

Receber a pontuação máxima representa que todos os protocolos institucionais foram cumpridos integralmente. A avaliação contempla critérios técnicos distribuídos ao longo de todo o percurso do usuário, incluindo atendimento telefônico, recepção e primeiro atendimento, levantamento de informações, resolução e encaminhamento da demanda e fechamento do atendimento.

Sebrae Jacareí

A conquista reforça a maturidade operacional da unidade de Jacareí e sua capacidade de entregar um atendimento padronizado, eficiente e alinhado às necessidades dos micros e pequenos empreendedores do município. A performance consolida o posto como referência interna na rede Sebrae Aqui no estado de São Paulo.

Sebrae-SP

Para Lívia Torres, consultora de negócios do Sebrae-SP, o reconhecimento é resultado de um trabalho consistente e do alinhamento entre equipe técnica e poder público municipal.

“Receber o Prêmio Cliente Oculto é muito mais do que uma honraria, é a confirmação de que cada detalhe importa. Da limpeza ao acolhimento, do atendimento ao fechamento, cada gesto foi percebido, avaliado e reconhecido. A premiação do Cliente Oculto é fundamental para reconhecermos o empenho das equipes e incentivarmos a melhoria contínua do atendimento em toda a rede Sebrae Aqui. Mais do que um resultado, ela reforça nosso compromisso com a excelência, valorizando quem se dedica todos os dias a entregar uma experiência de qualidade aos empreendedores. É um sinal claro de que estamos cumprindo nosso papel de promover o empreendedorismo com excelência na região e evidencia também a importância da parceria com os municípios para fortalecer o atendimento e ampliar o apoio aos pequenos negócios”, finaliza.

O troféu recebido representa o reconhecimento institucional de um trabalho pautado por processos, capacitação contínua e foco permanente na melhoria do atendimento ao empreendedor.

Cliente Oculto

A iniciativa é realizada em parceria com a Unidade de Atendimento ao Cliente e a Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae-SP. A ferramenta avalia a qualidade do atendimento em diversos aspectos, incluindo atendimento presencial e virtual, estrutura física e solução de demandas.

Entre os itens analisados para o reconhecimento estão atendimento telefônico; chegada e áreas externas; recepção e primeiro atendimento; estrutura física interna; primeira impressão; levantamento de informações e sondagem; resolução da demanda; e fechamento do atendimento. Foram premiadas as unidades que alcançaram 100% de conformidade nos critérios estabelecidos.

Sebrae Aqui