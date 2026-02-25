Programa social da COOP estará em São José dos Campos com exames gratuitos de saúde

O diagnóstico precoce de alguns problemas que podem evoluir para doenças mais graves é fundamental para a qualidade de vida. Com esse propósito, a Coop mantém desde 2012 a Blitz da Saúde, um programa de promoção da saúde desenvolvido pelo negócio Drogaria, que oferece gratuitamente serviços de aferição da pressão arterial, teste de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e eletrocardiograma.

Os atendimentos são realizados em uma van equipada como consultório móvel e com a atuação de um farmacêutico e um balconista, que percorre mensalmente as unidades da Coop. No sábado (28 de fevereiro), das 10h às 15h, a Blitz da Saúde estará em São José dos Campos, na loja da Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, 2.185.

Desde o início do programa, mais de 340 mil atendimentos já foram realizados, reforçando o compromisso da Coop com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade.

Coop

Sobre: Com 71 anos de história, cerca de 6 mil colaboradores e 1,6 milhão de matrículas ativas, a Coop possui 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br