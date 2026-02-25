São José dos Campos ganha novo empreendimento habitacional da MRV na Zona Sul

Residencial Campo do Cerrado engloba o projeto do Minha Casa, Minha Vida e será implantado em área de mais de 7 mil m² na Vila das Flores

A MRV, maior construtora da América Latina, anuncia o lançamento do Residencial Campo do Cerrado, localizado na Vila das Flores, Zona Sul de São José dos Campos, região com infraestrutura consolidada e ampla oferta de serviços.

Minha Casa Minha Vida

Planejado para atender famílias da Faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, o empreendimento será construído em um terreno de mais de 7 mil m² e contará com duas torres residenciais, ambas equipadas com elevador.

Localizado na Avenida Aristides José Colla Francisco, nº 151, o residencial terá unidades de dois dormitórios, com 35,27 m², incluindo opções com áreas privativas e unidades adaptáveis. O projeto também oferece lazer completo, com playground, espaço kids, áreas de convivência, churrasqueira, salão de festas com copa e bicicletário.

O entorno do Residencial Campo do Cerrado reúne escolas municipais, como a E.M. Luzia Levina Aparecida Borges e a E.M. Prof.ª Maria Leonor de Campos, além de áreas de lazer e convivência, como o Shopping Jardim Oriente e o Bosque dos Eucaliptos. A região também conta com supermercados, farmácias, unidades básicas de saúde e outros serviços essenciais, permitindo que os moradores resolvam grande parte das demandas do dia a dia a poucos minutos de casa.



Boas práticas ambientais

Alinhado às diretrizes de ESG, o Residencial Campo do Cerrado contará com dispositivos economizadores de água e energia, coleta seletiva e previsão de medição individualizada de água e gás, unindo eficiência e economia.

“Após a boa receptividade do projeto Cidade Sete Sóis, seguimos investindo em São José dos Campos, uma cidade estratégica, com crescimento econômico consistente e forte demanda por moradia. Com o Campo do Cerrado, ampliamos o acesso à casa própria na Zona Sul do município, por meio de um projeto bem localizado, sustentável e alinhado ao Minha Casa, Minha Vida”, pontua Igor Carvalho, gestor da MRV no Vale do Paraíba.

Reconhecida como a “Capital do Vale do Paraíba”, São José dos Campos reúne mais de 690 mil habitantes, segundo o Censo do IBGE de 2022, e se destaca como um dos principais polos de tecnologia, inovação e qualidade de vida do país. A cidade conta com localização estratégica, próxima a municípios como Jacareí, Caçapava e Taubaté, além de acesso facilitado por importantes corredores viários, como as rodovias Presidente Dutra e Tamoios.

Em 2025, esse protagonismo foi reforçado com o reconhecimento internacional que colocou São José dos Campos como a primeira cidade do mundo a alcançar o nível platina da ISO 37125. A certificação avalia o desempenho urbano a partir de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). A conquista reflete uma política pública consistente, com ações como monitoramento da qualidade do ar, educação ambiental, gestão de resíduos, ampliação da malha cicloviária e incentivo à mobilidade sustentável.

Residencial Campo do Cerrado

Residencial Campo do Cerrado, Zona Sul de São José dos Campos. Imagem:Foto: Divulgação MRV

MRV

Com 46 anos de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. É considerada a maior construtora e incorporadora da América Latina, tendo como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV. Acesse e conheça mais sobre a companhia www.mrv.com.br.