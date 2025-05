ProConecta Summit 2025 traz temas de inovação e criatividade para São José dos Campos

Evento é dirigido a profissionais, empresários e estudantes de comunicação, design, eventos e audiovisual; palestras e workshops com mais de 40 nomes relevantes dos cenários regional e nacional.

A segunda edição do ProConecta Summit já tem data marcada: dia 13 de junho, das 7h30 às 18h30, no PIT – Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos. O evento reunirá trilhas sobre comunicação, design, audiovisual, eventos, experiência e empreendedorismo. Um timaço formado por mais de 40 nomes relevantes do mercado. Oportunidade perfeita para quem busca atualizar conhecimento, networking e descobrir novas possibilidades. Inscrições antecipadas.

Criado pelo Grupo Proimagem, o ProConecta volta ao PIT com a expectativa de repetir o sucesso do ano passado: um ambiente criativo, inovador e conectado com os principais insights do SXSW (South by Southwest) – tradicional festival anual de música, cinema, tecnologia e cultura interativa, realizado em Austin, Texas, nos Estados Unidos, desde 1987.

De acordo com a diretora executiva da Proimagem Eventos, Renata Sant’Anna, o ProConecta Summit nasceu, principalmente, com o intuito de fortalecer os ecossistemas regional e nacional, promovendo conhecimento de ponta, troca de experiências e soluções que moldam o futuro. “Para a região do Vale do Paraíba, o ProConecta tem um papel estratégico. Ele fortalece o mercado local, gera conexões reais, valoriza talentos e democratiza o acesso a conteúdos de alto nível”, ressalta.

O evento, acrescenta ela, é dirigido a profissionais atuantes nas áreas criativas e de inovação, empresas interessadas em se conectar com novas ideias, estudantes que querem mergulhar no mercado e pessoas que buscam inspiração e conhecimento prático. “É um público plural, engajado e aberto ao novo.”

CONECTANDO MENTES – A segunda edição do ProConecta Summit reunirá palestras e workshops com conteúdos atualizados e inovadores. As trilhas acontecerão simultaneamente, possibilitando que cada participante escolha a grade que melhor lhe agradar. Serão disponibilizados certificados.

A programação reúne quatro trilhas principais: Audiovisual: Narrativa contemporânea e diversidade criativa; Comunicação e Design: Marcas em movimento; Experiência: Conexões memoráveis em um mundo sem fronteiras; e Empreendedorismo: Do impacto social à inteligência artificial.

Foram convidados mais de 40 profissionais, entre palestrantes, painelistas e mediadores que são referências em suas áreas de atuação. Presença confirmada de grandes nomes do mercado, como Paulo Barcellos, atual CEO da 02 Filmes; Caio Rigoldi, CEO e cofundador da mLabs; Patricia Pahl, produtora criativa e líder do Comitê de Diversidade PcD da WBD (Warner Bros. Discovery) e outros.

PROIMAGEM

O Grupo Proimagem completou, em fevereiro passado, 35 anos de uma trajetória consolidada em São José dos Campos. Iniciou com o setor de audiovisual e, atualmente, soma outras três frentes – eventos, comunicação e filmes. “O ProConecta é a materialização desse crescimento: um evento autoral, com a nossa cara, que traduz nossa essência e nosso compromisso em conectar pessoas, ideias e oportunidades. Afinal, são 35 anos de muito trabalho, evolução e paixão pelo que fazemos”, enfatiza a diretora Renata Sant’Anna.

SAIBA COMO PARTICIPAR – Os ingressos para o 2º ProConecta Summit devem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/proconecta-summit-2025/2819184?referrer=proimagemeventos.com).

O 2º ProConecta Summit é uma realização do Grupo Proimagem com os seguintes apoiadores: HITT, Assecre, Tendere e APP Brasil – Vale do Paraíba.

Acompanhe a programação do evento pelo site (https://proimagemeventos.com/proconecta) e @proconectasummit (insta). Informações pelo telefone (12) 99193-2764 (whats).

2ª PROCONECTA SUMMIT

Data: 13 de junho

Horário: das 7h30 às 18h30

Local: PIT – Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos – Estrada Doutor Altino Bondensan, número 500, Eugênio de Melo, São José dos Campos/SP

Informações: (12) 99193-2764 (whats) ou @proconectasummit (insta)

Inscrições e compra de ingressos pelo Sympla

Fotos/Divulgação: Arnaldo Kikuti