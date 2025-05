Anime Friends 2025 promete edição histórica com novas atrações, palcos temáticos e grandes nomes da cultura pop asiática

O maior festival de cultura pop asiática da América Latina está de volta — e promete ser inesquecível. Entre os dias 3 e 6 de julho, o Distrito Anhembi, em São Paulo, se transformará em um verdadeiro universo otaku com a realização da 21ª edição do Anime Friends. Com uma estrutura inédita, o evento ocupará mais de 54 mil metros quadrados, reunindo 6 palcos, áreas temáticas, shows, palestras, concursos de cosplay e experiências imersivas que prometem emocionar os fãs de todas as idades. Os ingressos já estão à venda pela Mundo Ticket: https://www.mundo-ticket.com/.

21ª edição do Anime Friends

Agora como parte do grupo Omelete & Co, que também organiza a CCXP, CCXP MX e a Gamescom Latam, em sua unidade de negócios de Live Experience, o Anime Friends se consolida como uma das experiências mais completas da cultura pop asiática na América Latina.

Juliano Aniteli, CEO do Anime Friends

“Com a chegada do grupo Omelete, a 21ª edição será a maior de todas e não temos dúvidas de que vai representar um marco na história do evento, com momentos épicos para o público. Que venha o Anime Friends 2025!”, ressalta Juliano Aniteli, CEO do Anime Friends.

Novidades para 2025

Entre as grandes estreias desta edição está o AF Festival! Os shows, que sempre incendiaram o coração do público, ganham ainda mais protagonismo. O palco principal, agora, será batizado de AF Festival, um espaço dedicado a celebrar a energia e a paixão da música que sempre moveu o evento. O destaque fica para o sábado (5), que contará com uma line-up exclusiva de artistas com vocais femininos, celebrando o talento, a diversidade e a representatividade das mulheres na música pop asiática.

Omelete & Co

Outra novidade é o Tamashii Stage, um palco dedicado à interação com o público, com gincanas, karaokês, sorteios e muito mais. “Tamashii”, que significa “alma” em japonês, traduz o espírito do Anime Friends: uma conexão profunda entre o evento e sua comunidade apaixonada.

Também é destaque desta edição a presença inédita de Kamui Cosplay, uma das maiores referências mundiais no universo cosplay. Conhecida por seus tutoriais e figurinos detalhados, Kamui será jurada dos concursos nos dias 5 e 6, além de participar de bate-papos com o público. As tradicionais salas temáticas também estarão presentes este ano, criando experiências únicas para os visitantes.

“A cada edição, nos desafiamos a ir além, surpreendendo ainda mais o nosso público. Este ano não será diferente! Prepare-se para viver experiências inéditas, com atrações chegando pela primeira vez ao Brasil, embaladas pela energia única e eletrizante que só o Anime Friends sabe entregar”, revela Aniteli.

Encontro com lendas do tokusatsu

Os fãs de tokusatsu — os clássicos seriados de super-heróis japoneses — terão motivos de sobra para comemorar. Dez anos após sua primeira visita ao evento, Tetsuo Kurata, protagonista das séries “Kamen Rider Black” e “Kamen Rider Black RX”, está de volta ao Anime Friends.

Ao lado dele, os também consagrados Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, intérpretes de Jiraiya e Manabu, participam de painéis e do lançamento do livro “Jiraiya – Guia Visual Definitivo”, marcado para sábado (5), às 17h.

Maru Division

A produtora de eventos nasceu em 2017 e tem como foco a realização de grandes shows e eventos com temática oriental. Apesar de ser uma empresa nova, seus sócios contam com larga experiência em eventos. O primeiro evento realizado pela Maru Division foi o Ressaca Friends 2017, no pavilhão do Anhembi. De lá para cá, a empresa só cresce e aprimora o seu trabalho incluindo outros tipos de evento em seu portfólio, como o show da banda japonesa SPYAIR, e levando o Anime Friends para outras cidades brasileiras e que, a partir deste ano, passa a integrar o grupo Omelete & Co.

Anime Friends 2025

Quando: 3 a 6 de julho de 2025

Onde: Distrito Anhembi – R. Prof. Milton Rodrigues, s/n – Santana – São Paulo

Como participar: ingressos disponíveis na Mundo Ticket: https://www.mundo-ticket.com/.

Mais informações: https://animefriends.com.br/