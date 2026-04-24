Parque da Cidade sediará recorde mundial de crosstraining

A quebra do recorde mundial do Crosstraining Festival Brasil já tem data e local definidos. O desafio está marcado para o dia 7 de junho, das 6h às 14h, no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na região norte de São José dos Campos.

Os detalhes da operação foram revelados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23), no Kinoplex Vale Sul Shopping, onde o Instituto Fortalecendo Pessoas (IFP) e a Prefeitura confirmaram o uso da maior área verde do município para sediar o maior “treinão” da modalidade já registrado no planeta.

Com a expectativa de atrair mais de 2.500 participantes, a organização montará uma logística de alta tecnologia para validar o feito junto ao Guinness Book.

Um palco central será o coração das atividades, acompanhado por um telão que fará a contagem e a atualização, em tempo real, do número de pessoas que completarem as provas.

Circuito e Regras

Para que a marca seja homologada, os inscritos cumprirão um roteiro técnico rigoroso em vez de um treino isolado. Os participantes passarão por um circuito dividido em seis áreas de atividades específicas, além de um percurso de corrida que servirá como métrica oficial de contabilização para os juízes internacionais.

A participação no festival é gratuita, mas exige disposição. Como cada atleta é peça fundamental para o resultado coletivo, é necessário que os voluntários tenham um condicionamento físico adequado para suportar a dinâmica das seis estações e manter o ritmo exigido pelo regulamento até o percurso final.

Lazer e Patrimônio Histórico

Além da arena principal, o encontro foi planejado como um dia de entretenimento para famílias e espectadores. O projeto inclui uma Rua de Lazer para o público infantil, trilha sonora comandada por DJs e diversas atividades voltadas para incentivar o bem-estar e a promoção da saúde pública.

A escolha do cenário revela a magnitude do projeto. O Parque da Cidade, com quase 1 milhão de metros quadrados, é um patrimônio tombado que une o paisagismo de Roberto Burle Marx à arquitetura moderna de Rino Levi.

Acostumado a receber grandes eventos para mais de 10 mil pessoas, o local oferece a infraestrutura necessária para suportar o fluxo de atletas e turistas esperados para o desafio histórico.

Crosstraining Festival Brasil

Data: domingo, 7 de junho

Horário: das 6h às 14h

Local: Parque da Cidade (Parque Municipal Roberto Burle Marx)

Entrada gratuita