No próximo dia 27 de setembro, às 18h, no Shopping Jardim Oriente, acontece a grande final do Concurso Miss e Mister São José dos Campos CNB 2025, realizado pela WR Models • Willian Roggles.

O evento promete glamour, beleza e emoção, revelando os novos representantes da cidade, que seguirão rumo à etapa estadual. Nesta reta final, os candidatos e candidatas apresentam seus vídeos oficiais de apresentação, já disponíveis nas redes sociais.

Shopping Jardim Oriente

Um dos pontos altos da noite será o desfile de moda no intervalo do concurso, com a participação de marcas do *Shopping Jardim Oriente:* *Mr. Man, Di Gaspi, Óticas Chianti e Polo Wear ,* trazendo as tendências e novidades do universo fashion.

Além disso, os trajes de elegância dos candidatos e candidatas serão assinados pela *Templo* *Fashion* , agregando ainda mais charme e sofisticação ao espetáculo.

WR Models

A WR Models e Willian Roggles agradecem ao Shopping Jardim Oriente, à Templo Fashion e às lojas Mr. Man, Di Gaspi, Óticas Chianti e Polo Wear e vários parceiros que estarão presenteando os candidatos pelo apoio e parceria na realização deste grande evento que movimenta a moda e a sociedade do Vale do Paraíba.

*Miss e Mister São José dos Campos CNB 2025*

Local: Shopping Jardim Oriente

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: 18h

Realização: WR Models • Willian Roggles

Willian Roggles