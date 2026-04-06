A revolução nos cuidados de cães e gatos, que ajuda a turbinar o PIB brasileiro, tem novo capítulo

Segmento pet, que tem projeção de faturamento de 78 milhões de reais no país, ganha serviço de saúde inédito durante o Arnold Sports Festival South America

Um serviço de saúde com modelo de assinatura semestral, um verdadeiro clube de vantagens, com foco na medicina preventiva, com consultas veterinárias online ilimitadas e retorno do valor investido em produtos, é a grande novidade no segmento pet brasileiro, um dos mais importantes do mundo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), existem, no país, mais de 160 milhões de pets. É a terceira maior população do mundo, ficando atrás apenas da dos Estados Unidos e da China. Esse mercado representa 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, passando à frente dos setores de utilidades domésticas automação industrial.

O Clube de Saúde CIPET, como é chamado esse novo projeto de bem-estar animal, será lançado no Arnold Sports Festival South America, o maior evento multiesportivo e wellness da América Latina, marcado entre os dias 24 e 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Uma das feiras do encontro é voltada para o segmento pet, que tem faturamento previsto, no Brasil, de 78 milhões de reais, em 2025, de acordo com a Abinpet. O espaço é uma vitrine de produtos e serviços voltados para a saúde dos animais de estimação, que atendem profissionais do setor, como veterinários, e tutores.

O Clube de Saúde CIPET oferece acesso imediato e a qualquer momento, a partir da assinatura, a consultas online ilimitadas com veterinários e emissão de receitas (inclusive de medicamentos controlados). Mais: desconto em exames e vacinas, através de uma rede de parceiros qualificados, além de conteúdos educativos e outras vantagens para os próprios tutores, como promoções em lojas e postos de gasolina. O valor investido na assinatura é devolvido 100%, na forma de produtos de saúde pet. “Essa abordagem inovadora transforma o custo da prevenção em bens tangíveis para a manutenção da vitalidade do animal, como nutracêuticos e suplementos, entre outros itens essenciais ao bem-estar dele”, explica Marco Antonio Abrahão Servi Junior, um dos mentores do inovador clube, que abre novos desafios aos planos de saúde convencionais.

Também fazem parte desse time de idealizadores, Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group, empresa organizadora do Arnold Sports Festival South America, e as veterinárias Esther Halfon e Stefanie Sussai “Entendemos que os animais de estimação são parte integrante da família e também influenciam diretamente no bem-estar dos tutores. Por isso que iniciativas como essa são bem-vindas ao nosso evento, que inclusive é uma oportunidade para que sejam feitos cadastros e assinaturas para esse clube de saúde, com condições ainda mais especiais de preço”, diz Leal.

Clube de Saúde CIPET

Para cada tutor que inscrever seu pet no Clube de Saúde CIPET, haverá atendimento veterinário a um animal em situação de vulnerabilidade extrema (de rua, em comunidades carentes e em aldeias indígenas). Essa iniciativa, fruto de parceria com a ONG Médicos do Mundo (World Doctors), leva saúde e alívio global a animais que jamais teriam acesso a cuidados básicos

O Clube de Saúde CIPET surge como a maior e mais audaciosa iniciativa de saúde preventiva para animais de estimação do país. “Unimos a visão empreendedora com a ciência veterinária de ponta para entregar valor real para pet e tutores. Estamos diante de um verdadeiro health tech pet club”, completa Servi.

Arnold Sports Festival South America 2026

Data: 24,25 e 26 de abril

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo (SP).

Horários: entre 10h e 20h (sexta e sábado), entre 10h e 18h (domingo)

Patrocínios nutrição esportiva: Integralmédica, Max Titanium, Panatta, Smart Fit, Champion, Shark Pro e Berzerk.

Patrocínios fitness: ABC Evo, Panatta, Buckler, Cimerian e Matrix.

Patrocínio health: Essencial Nutrition

Patrocínios pet health: NaturalPraPet, Cipet e Escola Paulista de Medicina Veterinária.

Patrocínios bodybuilding pro: Growth, Coliseu e Cref.

Patrocínio Savaget Talks: Mamba Water

Mais informações

Site: https://arnold.savagetgroup.com.br// CANAL TAMBÉM DE CREDENCIAMENTO PARA O EVENTO