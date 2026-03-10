Memphis recorre à tecnologia de Ledterapia para recuperação

A estratégia é utilizada para preparação de grandes jogos no Brasil e exterior*



O Corinthians não somente inova, mas recorre à mentalidade europeia para o futebol sul-americano.

Memphis Depay, um dos astros da equipe, e que agora tem em seu plantel mais dois jogadores internacionais como o inglês Lingard e o marroquino Labiad, não somente inova, mas recorre à mentalidade europeia para o futebol sul-americano.



Memphis Depay

O jogador holandês, que também é rapper, tenta, cada vez mais, incutir essa mentalidade ao Timão.

Entre as inovações que o astro holandês e que vai disputar a Copa do Mundo de 26 utiliza é uma série de tratamentos alternativos para a sua recuperação.



Ledterapia

“Um dos exemplos é uma manta de ledterapia como “recovery” após alguns jogos do Paulista e do Brasileirão. E deve continuar recorrendo a estas tecnologias, uma vez que as placas de luzes led vermelhas combinadas às de infravermelho da fotobiomodulação são ferramentas importantes para a recuperação dos atletas, usadas em Olimpíadas e Copas”, segundo o médico angiologista e vascular Dr. Álvaro Pereira.