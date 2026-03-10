Coop aposta em variedade e produção própria para a Páscoa

As lojas de supermercado da Coop já estão preparadas para atender à demanda da Quaresma e da Páscoa, com reforço no abastecimento, novidades exclusivas e campanha promocional em todas as unidades da rede até 5 de abril.

Com o aumento tradicional do consumo de pescados neste período, a rede ampliou em 10% o volume da linha de peixaria, com destaque para espécies como pescada, tilápia, cação, merluza, polaca, frutos do mar, além do bacalhau e do peixe salgado Zarbo.

Páscoa

As gôndolas também já exibem variedade de azeites, azeitonas e itens que compõem o almoço de Páscoa, incluindo acompanhamentos e produtos sazonais. A rotisserie conta com sortimento especial, voltado à praticidade e à conveniência dos consumidores.

Até domingo (5 de abril), os itens de peixaria, bolos pascais, azeites, enlatados (atum e sardinha), vinhos, espumantes e chocolates poderão ser pagos em até 10 vezes sem juros no Cartão Coop e em quatro vezes nos demais cartões.

Segundo Vanessa Siqueira Gonçalves, gerente de Marketing, Comunicação e CRM, os chocolates seguem como protagonistas da temporada. “Além dos tradicionais ovos de Páscoa, ampliamos o mix com barras, caixas de bombom, chocolates importados e diferentes formatos, contemplando variados perfis de consumo e faixas de preço”, afirma.

Vanessa Siqueira Gonçalves, gerente de Marketing, Comunicação e CRM-Foto: Divulgação

A ambientação temática das lojas e a montagem das tradicionais parreiras começaram no fim de fevereiro, estratégia que, de acordo com Aliandre Avanzo, gerente de Trade Marketing e de Mercearia, reforça a experiência de compra e evidencia os lançamentos dos principais fornecedores.

Produção própria



Central de Panificação da Coop (CPAN)

A Central de Panificação da Coop (CPAN) preparou lançamentos exclusivos para o período. Entre as novidades estão os ovos de colher nos sabores brigadeiro, doce de leite, brigadeiro kids e sensação, disponíveis em todas as unidades.

Outro destaque é o bolo pascal Delícias da Coop, comercializado em embalagens de 400 gramas, nas versões gotas de chocolate e frutas. A expectativa é produzir cerca de 30 mil unidades do produto até o fim da campanha.

“Para quem busca praticidade, o setor de padaria também oferece bolos confeitados, pudins, quindins e outras sobremesas fabricadas pela Central de Panificação própria, ampliando as opções para a celebração da data”, reforça Eliana Santos, gerente de Produção da CPAN.

Coop

Sobre: Com 71 anos de história, cerca de 6 mil colaboradores e 1,6 milhão de matrículas ativas, a Coop possui 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 69 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br