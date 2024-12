Swing é a nova paixão nacional? Números revelam as cidades com mais adeptos da prática

Ysos lista as cidades mais abertas à troca de casais em todos os estados

O swing, prática consensual que envolve troca de casais em busca de novas experiências sexuais, está deixando de ser tabu no Brasil. De norte a sul, de grandes capitais a cidades menores, o estilo de vida está ganhando espaço. Para entender melhor essa revolução comportamental, o aplicativo Ysos, especializado em conectar pessoas interessadas na prática, realizou um levantamento revelador. Com mais de 2 milhões de usuários, o app traçou o perfil dos adeptos em cada estado, revelando os três municípios com maior concentração de “swingueiros”.

Swing

De acordo com o head de marketing do app, Gustavo Ferreira, os dados mostram que o swing já não é mais exclusividade de grandes centros urbanos. “Em todos os estados brasileiros, há cidades liderando a adesão ao movimento. No Acre, por exemplo, as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia concentram os maiores números de adeptos. Já no Rio de Janeiro, o trio de destaque é formado pela capital, Niterói e Nova Iguaçu”, conta.

De Oiapoque (AP) ao Chuí (RS), o swing parece estar conectado por um único fio condutor: a busca por experiências que transcendam as convenções tradicionais.

Mapeando o Swing: os Destaques

O levantamento do Ysos mostrou que os dados vão além da geografia. O perfil dos usuários também oferece um retrato diverso da prática. No quesito gênero, 45% dos adeptos são casais, enquanto 38% são homens e 14% são mulheres. Outras identidades, como crossdressers e travestis, correspondem a 3% da base do Ysos.

Já em termos de preferências, as declarações de interesse selecionadas pelos usuários ao configurar seus perfis reforçam a pluralidade do swing. Casais “ele/ela” lideram as preferências (45,03%), seguidos por mulheres (27,61%) e homens (23,54%). Interesses como “casais ela/ela” (10,37%) e “mulheres trans” (10,33%), indicam uma abertura crescente para novas possibilidades dentro do universo do swing.

O Top 3 pelo Brasil

Os números também ajudam a identificar tendências regionais. No Nordeste, por exemplo, cidades como Salvador, Fortaleza e Recife lideram em número de usuários. Já no Sul, capitais como Curitiba e Porto Alegre dividem o espaço com cidades interioranas como Caxias do Sul e Londrina.

No Centro-Oeste, Brasília, Goiânia e Cuiabá são os principais polos. No Norte, além de Manaus e Belém, cidades menores como Manacapuru (AM) e Parauapebas (PA) mostram que a prática vai além das capitais. E no Sudeste, São Paulo, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro destacam-se como os grandes epicentros.

Faixa Etária e o Futuro do Swing

A faixa etária dos praticantes também chamou atenção. A maioria (37,40%) está entre 25 e 34 anos, seguidos por usuários de 35 a 44 anos (28,63%). Apesar de menos expressivos, jovens de 18 a 24 anos (10,54%) e pessoas acima de 55 anos (7,50%) também mostram interesse no swing, provando que a prática não tem idade.

O Swing na Era Digital

Para Gustavo, o Ysos desempenha um papel crucial na normalização do swing no Brasil. “Nosso papel é conectar pessoas, facilitando diálogos abertos sobre o tema. O levantamento é apenas um reflexo de como a sexualidade está se transformando, incorporando novas práticas e derrubando tabus”, diz.

Confira a lista das três cidades com mais adeptos do swing em cada estado

Acre: Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia

Alagoas: Maceió, Arapiraca e Marechal Deodoro

Amapá: Macapá, Santana e Amapá

Amazonas: Manaus, São Paulo de Olivença e Manacapuru

Bahia: Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista

Ceará: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Caucaia

Distrito Federal: Brasília, Águas Claras e Valparaíso de Goiás

Espírito Santo: Vitória, Vila Velha e Serra

Goiás: Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis

Maranhão: São Luís, Imperatriz e São José de Ribamar

Mato Grosso: Cuiabá, Rondonópolis e Sinop

Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados e Três Lagoas

Minas Gerais: BH, Uberlândia e Contagem

Pará: Belém, Ananindeua e Parauapebas

Paraíba: João Pessoa, Campina Grande e Patos

Paraná: Curitiba, Londrina e Maringá

Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru

Piauí: Teresina, Parnaíba e Picos

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu

Rio Grande do Norte: Natal, Mossoró e Parnamirim

Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas

Rondônia: Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena

Roraima: Boa Vista, Rorainópolis e Caracaraí

Santa Catarina: Florianópolis, Joinville e Blumenau

São Paulo: São Paulo, Campinas e Guarulhos

Sergipe: Aracaju, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro

Tocantins: Palmas, Araguaína e Gurupi

Ysos

O Ysos é um aplicativo que permite os amantes do sexo liberal a encontrar o terceiro elemento para um ménage a trois . Lançado em 2018 pelo Sexlog, maior rede social adulta do país, a plataforma está disponível para Android e iOS e pode ser baixada na Play Store e na App Store.

Imagem de 👀 Mabel Amber, who will one day por Pixabay