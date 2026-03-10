Pindamonhangaba vence GP Campos do Jordão de Ciclismo com Euller Magno

Equipe ainda teve um terceiro lugar no pódio após ótimo trabalho do grupo

O ciclista Euller Magno, da AndBank Cycling Team, equipe de ciclismo de Pindamonhangaba, foi o grande vencedor do GP Campos do Jordão de Ciclismo. A prova foi disputada no domingo, dia 8 de março, em um circuito na região central da cidade, com a parte decisiva subindo até o Pico do Itapeva, antes da descida final até a linha de chegada no mesmo ponto de largada.

Euller cruzou a linha de chegada após cerca de 1h37min de prova, celebrando a primeira vitória da AndBank Cycling Team na temporada 2026. Pindamonhangaba também teve outro destaque na disputa, com Thales Areias conquistando o terceiro lugar.

“Quero agradecer a Deus e à minha equipe por essa vitória. Foi uma hora de prova no circuito, com muitos ataques. Na última subida do pico, ficamos em quatro. Até dei uma cortada, mas na descida consegui me recuperar e, no final, sprintei para conquistar essa vitória importante”, disse o vencedor da categoria Elite em Campos do Jordão.



Quem também comemorou o resultado foi o diretor da equipe, Benedito Tadeu, o Kid.

“Traçamos uma boa estratégia e a equipe seguiu à risca. Isso se traduziu em uma grande vitória para nós. É o início de mais uma temporada e estamos muito motivados para buscar grandes resultados para a nossa Pindamonhangaba, sempre contando com o apoio fundamental de nossos patrocinadores”, destacou.

O ciclista Cainã Oliveira (São José Ciclismo/Instituto Athlon) ficou com a segunda colocação. O pódio ainda contou com Bruno Lemes (Localiza MOO/Swift Carbon), em quarto lugar, e Vinícius Santos (São José Ciclismo/Instituto Athlon), que terminou na quinta posição.

AndBank Cycling Team inicia temporada com elenco experiente

O Projeto Brasil Pro Cycling Team, que gerencia a equipe de ciclismo de Pindamonhangaba, anunciou que, em 2026, o time passa a competir sob o nome AndBank Cycling Team, consolidando uma nova etapa de crescimento e fortalecimento do projeto.

Para a temporada 2026, o elenco reúne ciclistas experientes e atletas que já conquistaram resultados expressivos defendendo a equipe de Pindamonhangaba. A formação do time conta com nomes de destaque do ciclismo nacional, como Lauro Chaman, além de Igor Molina, Roberto Pinheiro da Silva, Euller Magno, Alex Diniz, Thales Areias, Alex Mello e Renan Vieira, que compõem a base da equipe do masculino para o novo ciclo competitivo. Também fazem parte Luciene Silva e Danilas Ferreira.



Com estrutura fortalecida e um elenco competitivo, a equipe inicia 2026 pronta para novos desafios nas principais competições do calendário nacional.

