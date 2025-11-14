Lançamento da Cartilha Técnica da AEA/SJCampos

AEA/SJCampos lança Cartilha Técnica inédita sobre Avaliação de Imóveis na Região Metropolitana do Vale do Paraíba – Evento acontece no dia 10 de novembro, às 19h, na sede da Associação

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos (AEA/SJCampos) realiza no próximo dia 10 de novembro, às 19h, o lançamento oficial da Cartilha Técnica para Avaliação de Imóveis com a Utilização de Fatores de Homogeneização em Terrenos Urbanos e Glebas Urbanizáveis, com foco na Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVP).

O evento será realizado na sede da entidade, localizada na Av. Anchieta, 661 – Centro, São José dos Campos.

A publicação é resultado de três anos de pesquisa conduzida pelo Grupo Técnico de Avaliações e Perícias da AEA/SJCampos, reunindo profissionais experientes que se dedicaram a desenvolver um estudo técnico, científico e aplicado à realidade regional.

Segundo o presidente da AEA/SJCampos, Eng. Carlos Eduardo de Vilhena Paiva, a cartilha representa um marco na valorização da prática técnica. “Vivemos um momento em que o conhecimento precisa ser territorializado. Esta cartilha traduz as normas nacionais para a realidade do nosso mercado imobiliário, oferecendo um instrumento confiável, fundamentado e ajustado ao contexto regional”, afirmou.

A publicação segue os preceitos da ABNT NBR 14653-2:2011, especialmente no item 8.2.1.4.2 – Tratamento por Fatores, o que garante sua aplicabilidade prática e respaldo normativo. O trabalho substitui, com legitimidade técnica, itens específicos da norma do IBAPE-SP, com o respaldo da UNAVAP, entidade que congrega as associações do Vale do Paraíba.

O estudo contempla fatores de homogeneização validados para terrenos residenciais, comerciais, industriais e de incorporação, contribuindo para avaliações mais justas, fundamentadas e alinhadas ao valor real do mercado.

O projeto contou com patrocínio da Mútua e apoio do Sistema Confea/Crea/Mútua, reforçando a importância da integração entre as entidades do sistema profissional na produção e disseminação do conhecimento técnico.

“A AEA/SJCampos segue fiel à sua missão de promover a qualificação e a valorização dos profissionais da engenharia e da arquitetura. Este trabalho é um exemplo concreto do papel das associações de classe na construção de conhecimento aplicado e na defesa do exercício técnico responsável”, destaca Vilhena.

Evento: Lançamento da Cartilha Técnica – Avaliação de Imóveis com Fatores de Homogeneização

Data: 10 de novembro de 2025

Horário: 19h

AEA/SJCampos

Local: Sede da AEA/SJCampos – Av. Anchieta, 661, Centro – São José dos Campos/SP

Participantes receberão um exemplar impresso da cartilha.