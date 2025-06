Kim Kataguiri destina R$ 350 mil para o Hospital Pio XII, em São José dos Campos (SP)

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) destinou R$ 350 mil para o custeio de serviços de saúde no Hospital Pio XII, em São José dos Campos (SP).

A emenda será utilizada para o custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas, incluindo o financiamento de hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs), prontos-socorros e emergências.

A destinação do recurso é fruto de interlocução entre o gabinete do parlamentar e Fernanda Schmitt, porta-voz do Movimento Brasil Livre (MBL) no município.

Hospital Pio XII

Referência em Oncologia e Cardiologia, o Hospital Pio XII foi pioneiro na realização de cirurgia cardíaca na região. O objetivo do repasse é aprimorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços oferecidos à população, além de garantir a manutenção do atendimento hospitalar.

Segundo Kataguiri, “essa emenda representa um esforço contínuo com o município, para contribuir com a manutenção e o desenvolvimento da saúde local. Esperamos que esse recurso também possa promover o bem-estar da população”.

Fiscalização

Preocupado com a boa aplicação dos recursos públicos, o deputado solicitou que a emenda seja devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). A medida garante o acompanhamento da execução orçamentária e a transparência na destinação dos valores.

Para mais informações:

Gabinete do Deputado Federal Kim Kataguiri

Telefone: (61) 3215-5744

Gabinete 744, Anexo IV – Câmara dos Deputados

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)