São José vence o Clássico do Vale na estreia da Copa Paulista 2025

Na estreia da Águia na Copa Paulista, diante de cerca de 3 mil torcedores, o São José venceu o rival Taubaté por 2 a 0, na tarde deste domingo (15), no estádio Martins Pereira. O atacante Rone (aos 30 minutos do 1o tempo) e o meio-campo João Igor (aos 12 minutos do 2o tempo) foram os autores dos gols.

Copa Paulista 2025

O elenco do São José folga nesta segunda-feira (16) e se reapresenta na terça-feira pela manhã visando os treinos para o jogo de sábado (21) contra o São Caetano, às 15h, fora de casa.

O jogo

O primeiro chute no Clássico foi do São José. João Igor arriscou de longe aos 16 minutos, assustando o goleiro adversário.

Aos 24 minutos, o lateral direito Luis Gustavo subiu ao ataque e bateu cruzado. A bola acabou desviando nos zagueiros e gerou um escanteio para a Águia.

São José EC

O São José insistiu e aos 27 minutos, Rone fez a torcida explodir no Martins Pereira. O atacante da Águia recebeu na intermediária, arrancou, deixou os adversários para trás e arriscou de longe, com um chute forte que entrou rasteiro, no canto do goleiro do time visitante.

No segundo tempo, o São José voltou bem e quase ampliou com Rone, que pegou na entrada da área e soltou a bomba por cima da meta do Taubaté.

Taubaté

Atrás no placar, o Burro da Central tentava o ataque e aos 12 minutos, em uma arrancada do atacante Luciano Oliveira pela direita, João Igor fechou pelo meio e empurrou para as redes após o cruzamento do companheiro.

O gol fez a Águia do Vale se animar e aos 16 minutos por pouco o centroavante Vinícius Tanque quase fez o terceiro, quando recebeu na entrada da área e bateu sem muita força para o goleiro defender.

Ficha técnica:

São José: Gabriel Affonso; Luis Gustavo, Paulo César (Guilherme Cerqueira), Gustavo Brandão e Fernando Júnior (Caíque Gelone); Jéferson Lima, Danilo Fidélis, João Igor e Luciano Oliveira (Gabryel Freitas); Rone (Bruno Camilo) e Vinícius Tanque.

Técnico: Marcelo Marelli.

Cartões amarelos: Fernando Junior, Jéferson Lima e Marcelo Marelli

Público: 2.984

Renda: R$ 62.557,00