Fundador do INPE, Dr. Fernando de Mendonça recebe o troféu #BrazilsBest

O #BrazilsBest Institute, com apoio da Associação INVOZ – Integrando Vozes para o Futuro, homenageou Dr. Fernando de Mendonça com o troféu #BrazilsBest Lifetime Achievement Award. Ele é o fundador do INPE e um dos principais nomes da pesquisa espacial no Brasil e nos EUA. Dr. Mendonça completou 100 anos em dezembro.

A cerimônia foi realizada no dia 17 de fevereiro, em São José dos Campos, no castelo medieval que ele próprio construiu, inspirado na arquitetura alemã.

Hans Donner se juntou com empresário alemão Phil Klose. Como embaixador do Instituto #BrazilsBest, ele ministrou a palestra “Brasilidade – o nascimento do troféu #BrazilsBest”.

“O país tem muito a oferecer e a entidade surgiu com a missão de tornar o Brasil conhecido pelas qualidades, melhorar a imagem do país internamente e internacionalmente, mostrando iniciativas, projetos e pessoas incríveis como Dr. Fernando de Mendonça, que deve ser conhecido como “Wernher von Braun do Brasil” (Fundador da NASA que inspirou a Fundação do INPE)”, explicou Phil Klose quem fundou o Instituto #BrazilsBest na pandemia.

Em 2023, a homenagem inaugural foi concedida a Ozires Silva, fundador da Embraer, no Memorial Aeroespacial Brasileiro. Em 2024, foi concedido à Presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. Este ano, o Dr. Fernando de Mendonça foi escolhido para receber o prêmio em homenagem à sua trajetória como um pesquisador de destaque mundial no setor aeroespacial.

“Estou muito feliz com mais esta premiação, desta vez pelo #BrazilsBest. É o reconhecimento de algo que valorizo muito que é a educação, que é o meu grande legado”, falou Dr. Fernando de Mendonça.

A noite memorável no castelo Medieval contou com a presença de amigos do Dr. Fernando de Mendonça e autoridades de todo o Brasil, como o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias; o reitor do ITA Guilherme Lorenzi; diretor do INPE, Clezio Marcos de Nardin; prefeito de Taubaté, Sérgio Victor; o presidente do IBA Instituto Sócio Cultural Brasil Alemanha, Thomas Timm; Dimas de Melo Pimenta III do YPO, entre muitos outros, como jovens alunos do Dual Study da Mackenzie, Instituto Alpha Lúmen e Instituto Sementino do Embaixador do #BrazilsBest Institute na Alemanha, Cacau.

“Fernando de Mendonça é incansável, ele compartilha conhecimento o tempo todo. E apesar dos seus cem anos, ele pensa no futuro. Ele acredita que somente a educação é transformadora e poderá mudar o futuro dos jovens e do país”, comentou Manoel Oliveira, presidente de honra do INVOZ e membro do conselho do Brazilsbest.

O Instituto #BrazilsBest foi idealizado e fundado em 2022 por Phil Klose, sócio da Rödl & Partner, a maior empresa alemã de consultoria e auditoria da Alemanha. Como CEO da Rödl & Partner South America, conta com quatro escritórios no Brasil, ele cuida de investimentos estrangeiros entre a Europa e o Brasil. O #BrazilsBest Institute tem como missão tornar o Brasil conhecido pelo mundo através de personalidades que contribuíram ativamente pelo desenvolvimento do país. Uma iniciativa que está revolucionando a forma como o Brasil é percebido no cenário internacional.

INVOZ

O INVOZ – Integrando Vozes para o Futuro é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2017. Reúne pessoas e empresas com expertises diversas, dispostas a somar forças e doar conhecimentos. O mentor da organização é o presidente de honra do Conselho de Administração, Ozires Silva, também fundador e ex-presidente da Embraer. O INVOZ tem entre seus pilares: educação, empreendedorismo e inovação, e cultura aeroespacial.

