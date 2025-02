Números provam que o Arnold Sports Festival South America é o maior encontro multiesportivo da América Latina

Evento será entre os dias 4 e 6 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A expectativa é que receba mais de 100 mil visitantes.

O Arnold Sports Festival South America 2025, organizado pela Savaget Group, está marcado entre os dias 4 e 6 de abril, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme), em São Paulo (SP). Considerado o maior evento multiesportivo da América Latina, atrai atletas, profissionais da área e entusiastas do esporte de diversas partes do mundo. A edição 2025 deve reunir cerca de 10 mil atletas competindo em mais de 30 modalidades, como fisiculturismo, levantamento de peso, jiu-jitsu e karatê.

Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group

Além das competições, o evento é formado pela tradicional feira de nutrição esportiva e fitness, com direito a ativações de produtos e degustações. A previsão é que mais de 200 expositores estejam presentes. “Trata-se de um espaço de vendas para aumentar a visibilidade de uma marca e, como sempre digo, de sonhos e de oportunidades para se fazer grandes negócios’’, conta Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group. A edição 2024 registrou 7016 CNPJs credenciados e meio bilhão de reais em negócios, consolidando-se como ponto de encontro essencial para empresas do setor.

O evento abriga, ainda, congressos voltados para profissionais do bem-estar, como médicos, educadores físicos e nutricionistas, e para o mercado pet. Segundo Ana Paula Leal Graziano, a organização sempre pensa em inovações capazes de transformar a experiência do público “Conhecendo bem as necessidades do setor fitness e de nutrição, criamos diversos fóruns com especialistas e temas importantes’’, explica ela. “A ideia é transmitir cada vez mais conhecimento para o segmento. Nossa proposta é desafiar os limites do convencional e provocar momentos únicos, que incentivem o rendimento físico, a criatividade e a inovação’’.

Arnold Sports Festival South America 2025

A edição 2024 do Arnold Sport Festival South America, também realizada no Expo Center Norte, recebeu 100 mil visitantes em três dias, além de 7.600 congressistas e mais de 22.000 lojistas e proprietários de academias. A expectativa é que todos esses números sejam superados em abril.

Algumas das modalidades esportivas já confirmadas do Arnold Sports Festival South America 2025

Bodybuilding profissional

Bodybuilding amador

Mas wrestling

Power biceps

Parajiu-jitsu

Cheerleading

Strongman pró

Strongman amador

Jiu-jitsu

Karate

Muay-thai

Sambo

Festival olímpico

Sanda

Sumo

Powerlifting

Octógono

Calistenia

Luta de braço

Jump rope

Savaget Group

Idealizada por Ana Paula Leal Graziano, promotora de eventos há mais de trinta anos, a empresa é responsável por organizar vários dos mais importantes encontros de fitness, nutrição e bem-estar do país. O Arnold Sports Festival South America, que completou dez anos em 2024, e o Mr. Olympia Brasil Expo são dois desses carros-chefes, considerados os maiores eventos multiesportivos da América do Sul, agitando, em feiras e competições, uma legião de apaixonados por saúde.