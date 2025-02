Certificações atestam excelência no atendimento e gestão da Santa Casa de São José dos Campos

Hospital é o primeiro do Brasil a alcançar simultaneamente a certificação IQG em três áreas essenciais, além da recertificação nível 3 da ONA

No próximo dia 25 (terça-feira), às 18h, cerimônia na sede da Santa Casa de São José dos Campos marcará a entrega da certificação tripla do IQG (Instituto Qualisa de Gestão) e da recertificação da Acreditação em Excelência, nível 3, pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).



Após processo rigoroso de avaliações, a instituição se tornou o primeiro hospital do Brasil a alcançar simultaneamente a certificação IQG em três áreas essenciais – Enfermagem, Gestão para Integridade e Serviços de Terapia Intensiva. A primeira, avalia a qualificação técnica e o compromisso com a segurança e qualidade no atendimento. A segunda, foca na transparência e no gerenciamento de riscos dentro da entidade, aprimorando controles internos e externos. Por fim, a terceira, certifica que o hospital oferece cuidados seguros e eficazes em unidades de terapia intensiva, visando desfechos clínicos favoráveis para os pacientes.



IQG (Instituto Qualisa de Gestão)

Já a recertificação da Acreditação em Excelência pela ONA, no nível 3, é o mais alto nível de reconhecimento que uma instituição de saúde pode alcançar no Brasil. Nela, são validadas a excelência da organização em termos de gestão, qualidade e segurança no atendimento aos pacientes.



Para obter essa certificação, o hospital precisa atender a critérios rigorosos estabelecidos pela ONA, como por exemplo, cumprir ou superar 90% dos padrões de qualidade e segurança. Com validade de três anos, a recertificação é concedida após um processo rigoroso de avaliação, em visitas realizadas por avaliadores credenciados.



A Santa Casa de São José dos Campos foi a primeira no Brasil a atingir o nível 1 da ONA em 2006 e, desde 2018, mantém o nível 3, que atesta excelência em gestão integrada, segurança e qualidade no atendimento.



“É um grande orgulho poder afirmar que a Santa Casa de São José dos Campos é, hoje, uma referência de qualidade e segurança na saúde. As certificações que conquistamos são uma validação do trabalho que realizamos todos os dias, mas também uma responsabilidade a mais para continuar evoluindo”, fala o provedor Ivã Molina.



Santa Casa de São José dos Campos

Com 125 anos de história, a Santa Casa de São José dos Campos se destaca em procedimentos de alta complexidade, como cirurgias oncológicas e transplantes, tendo inclusive, alcançado recentemente a marca de 500 transplantes de fígado realizados. O hospital, que conta com mais de 700 médicos e 1.900 colaboradores, investe constantemente em infraestrutura e capacitação, buscando sempre a excelência no atendimento.



Além de seu destaque na área de saúde, a instituição também é reconhecida por suas práticas sustentáveis, sendo nomeada “Amiga do Meio Ambiente”, e pela implementação da primeira sala cirúrgica inteligente da região, que utiliza tecnologia de ponta para otimizar os procedimentos cirúrgicos. “Essas conquistas são apenas o reflexo do esforço contínuo de todos que fazem parte dessa história, e temos a certeza de que juntos, continuaremos a escrever um futuro ainda mais promissor para a Santa Casa de São José dos Campos”, conclui o provedor.