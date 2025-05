Duplicata escritural moderniza operações e dá mais segurança à antecipação de recebíveis

Entenda como a duplicata escritural transforma a gestão de crédito nas empresas

A transformação digital chegou de maneira definitiva ao setor financeiro e, entre as principais inovações, destaca-se a duplicata escritural. Essa versão eletrônica da tradicional duplicata de papel pode revolucionar o mercado de crédito e a antecipação de recebíveis, oferecendo mais segurança, agilidade e eficiência para empresas e instituições financeiras.

A duplicata escritural é um título de crédito emitido, registrado e armazenado exclusivamente de forma eletrônica, dispensando o uso de documentos físicos. Ela foi regulamentada pela Lei nº 13.775/2018, que estabeleceu as bases legais para a sua adoção no Brasil, com o objetivo de modernizar o ambiente de negócios e aumentar a segurança jurídica das operações.

Esse modelo digital, que ainda está em processo de implementação, visa simplificar os processos de cobrança, controle e negociação de recebíveis, proporcionando maior transparência e confiança entre empresas, fornecedores e instituições financeiras.

Benefícios da duplicata escritural para a antecipação de recebíveis

A antecipação de recebíveis é uma prática amplamente utilizada por empresas que desejam obter liquidez imediata a partir de vendas a prazo. Nesse contexto, a duplicata escritural vai desempenhar um papel fundamental, pois eliminará diversas fragilidades associadas aos documentos físicos, como fraudes, erros de preenchimento e perda de informações.

Um dos principais benefícios é o aumento da segurança. Como o registro da duplicata escritural vai ocorrer em entidades autorizadas pelo Banco Central, os chamados registradores, todas as transações ficarão formalizadas e auditáveis, dificultando práticas ilícitas como o uso de títulos falsos ou em duplicidade.

Além disso, a adoção da duplicata eletrônica vai contribuir diretamente para a redução do custo do crédito. Ao garantir maior segurança e transparência nas operações, entende-se que diminui o risco de fraudes e inadimplência, o que permite condições financeiras mais vantajosas para as empresas.

Como a duplicata escritural vai impactar o mercado financeiro?

A digitalização desse título de crédito visa impactos positivos não apenas para quem antecipa recebíveis, mas também para todo o ecossistema financeiro. As instituições que oferecem crédito poderão avaliar os riscos com maior precisão, graças à rastreabilidade e à confiabilidade das informações disponibilizadas pelas plataformas de registro.

Além disso, a duplicata escritural tende a permitir maior acesso das empresas ao mercado de crédito. Pequenas, médias e grandes organizações podem utilizar seus recebíveis como garantia de forma mais simplificada, transparente e segura, potencializando a competitividade e o crescimento dos negócios.

Esse modelo também viabilizará a automação de processos, reduzindo erros manuais e os custos operacionais relacionados à conferência e validação de documentos. Isso amplia a escala das operações de antecipação, favorecendo tanto quem oferece quanto quem demanda crédito.

Como funcionará a duplicata escritural?

O funcionamento da duplicata escritural seguirá etapas bem definidas. Primeiramente, a empresa emissora deve gerar a duplicata no formato digital, contendo todas as informações da operação comercial: valor, vencimento, dados do comprador, entre outros.

Em seguida, esse título deve ser enviado para escrituração em uma entidade autorizada, que será responsável por armazenar e disponibilizar os dados para as partes interessadas, como credores, compradores e instituições financeiras.

Após a escrituração, o comprador, por sua vez, poderá manifestar sua ciência e concordância com a duplicata eletrônica diretamente na plataforma de registro, evitando atrasos e aumentando a confiabilidade da operação. Com isso, o sacado (cliente que comprou o produto ou serviço), quitará sua dívida diretamente com a instituição financeira que adquiriu a escritura.

Duplicata escritural como elemento chave para a antecipação moderna



Ao garantir autenticidade, segurança e eficiência, a duplicata escritural transformará a antecipação de recebíveis em uma prática ainda mais estratégica e confiável. As empresas podem, com mais tranquilidade, planejar suas finanças, antecipar fluxos futuros e negociar melhores condições de crédito.

A digitalização desse processo também se alinha com as tendências globais de open finance e transformação digital, reforçando o compromisso do mercado brasileiro com a modernização e a competitividade.

A duplicata escritural está chegando como uma das principais ferramentas para a gestão inteligente de crédito, promovendo um ambiente de negócios mais transparente, seguro e eficiente para todos os envolvidos.

