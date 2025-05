Cirurgia robótica chega à região do Vale do Paraíba

Aquisição do robô ‘da Vinci X’ pelo Hospital viValle, da Rede D’Or, em São José dos Campos, é inédita na região; primeiro procedimento foi realizado nesta quinta-feira (29)

O Vale do Paraíba acaba de dar um passo histórico na medicina de alta complexidade. A partir deste mês de maio, o Hospital viValle, unidade da Rede D’Or em São José dos Campos, passa a ser o primeiro da região a oferecer cirurgias robóticas. A tecnologia será conduzida pelo Robô da “Vinci X”, referência mundial no segmento.

Robô da “Vinci X”

O primeiro procedimento com a utilização do novo equipamento foi realizado nesta quinta-feira, 29 de maio. A cirurgia foi conduzida com o auxílio do robô recém-adquirido, tecnologia de ponta reconhecida mundialmente na realização de cirurgias minimamente invasivas.

Com a novidade, o viValle poderá realizar procedimentos minimamente invasivos em diversas especialidades, como ginecologia, urologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, cirurgia bariátrica, torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, vascular, entre outras.

Rede D’Or

A aquisição reforça a liderança da Rede D’Or no setor. Atualmente, a rede conta com 25 centros de cirurgia robótica, formando o maior parque tecnológico da América Latina.

A técnica robótica é considerada o futuro da medicina por sua alta precisão, controle dos instrumentos e menor agressão ao corpo. Por meio de um console, o cirurgião controla à distância os braços do robô, que realizam as incisões com auxílio de uma câmera 3D de alta definição. A tecnologia permite alcançar áreas que a mão humana não consegue atingir e reduz significativamente o risco de hemorragias, além de acelerar a recuperação dos pacientes.

“A medicina evolui de forma rápida e o Hospital viValle acompanha essa transformação. O da Vinci X representa uma quebra de paradigmas. Ele oferece maior precisão e bem-estar, com terapias mais leves no pós-operatório e recuperação mais rápida”, explica João Carlos Bertran, engenheiro clínico do Vivalle.

Segundo ele, as vantagens não param por aí. “As cicatrizes são menores e mais discretas, o que melhora a autoestima e facilita o retorno às atividades diárias.”

São José dos Campos

Além de atender São José dos Campos, a expectativa é que a tecnologia beneficie outras cidades da região. “Nosso sistema é pioneiro no Vale do Paraíba. Será uma referência para municípios da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e região Bragantina”, completa Bertran.

Hospital viValle

O Hospital viValle, que integra a Rede D’Or desde 2011, conta com estrutura moderna, equipamentos de última geração e equipe multidisciplinar. Entre os destaques estão o pronto-socorro adulto, cardiológico e obstétrico, UTIs adulto e neonatal, maternidade, centro clínico com mais de 30 especialidades. Desde 2022, o Hospital viValle possui a Certificação Internacional Joint Commission (JCI), o mais importante órgão certificador de qualidade de instituições de saúde no mundo.

Infraestrutura adaptada e novos avanços

O robô será instalado em uma sala inteligente, especialmente projetada para sua operação. O espaço contará com infraestrutura completa, incluindo acomodação para o computador central e uma lavadora exclusiva para desinfecção das pinças cirúrgicas.

Guilherme Paro, diretor-geral do Hospital viValle

Com a chegada da nova tecnologia, o hospital também prevê avanços internos. “Além de beneficiar a população em geral com um novo serviço altamente tecnológico, essa inovação melhora todo o fluxo da unidade. Nosso centro cirúrgico estará ainda mais preparado, e toda a equipe, da enfermagem à gestão hospitalar, ganhará em capacitação e eficiência”, afirma Guilherme Paro, diretor-geral do Hospital viValle.