COOP amplia iniciativas de saúde e qualidade de vida voltadas aos cooperados

Com forte preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida de seus cooperados, a Coop ampliou as ações voltadas à promoção da saúde. Por meio da campanha Vida Ativa, que integra a plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem, a rede de varejo passa a desenvolver novas iniciativas que vão além das atividades físicas realizadas nas lojas, por meio do Programa de Saúde e Qualidade de Vida (PSQV), e dos exames de saúde oferecidos pela Blitz da Saúde.

A partir de agora, foram incorporadas experiências que valorizam também o bem viver e, entre as frentes desse movimento, a Coop traz Solange Frazão, referência em longevidade ativa, como influenciadora em saúde e qualidade de vida.

De acordo com Vanessa Siqueira Gonçalves, gerente de Marketing, Comunicação e CRM, a imagem de Solange Frazão, que já foi madrinha do Mexa-se, programa Coop de Corrida e Caminhada, está alinhada aos valores que o programa deseja reforçar: o cuidado com a saúde dos cooperados em todas as fases da vida. “Esse movimento nasce do compromisso da Coop em estar ao lado dos cooperados, estimulando a adoção de hábitos mais conscientes e um estilo de vida que promova saúde, equilíbrio e bem-estar, com cuidado contínuo do corpo e da mente”, destaca a gerente.

O pontapé inicial da nova iniciativa ocorreu na manhã de quinta-feira (5/2), quando Solange Frazão se juntou a cerca de 150 participantes do PSQV para uma aula especial de atividade física, realizada na loja Industrial, em Santo André. Na ocasião, ela compartilhou um pouco de seu estilo de vida, que envolve alimentação regrada, prática regular de exercícios e rituais de meditação voltados ao equilíbrio emocional.

Solange Frazão comandou a integração com as participantes do Programa de Saúde e Qualidade de Vida da Coop-Foto:Guilherme Balconi

“Envelhecer é natural, mas não ficar velho. O exercício físico é a chave da longevidade. Além de caminhadas, corridas e pedaladas, é preciso ter músculos fortes para uma vida leve e sem dores. Faça uma alimentação saudável, tenha um sono tranquilo, reduza o estresse e leia bons livros”, aconselhou Solange Frazão aos presentes.

O Programa de Saúde e Qualidade de Vida (PSQV) é um dos movimentos mais antigos da Coop. Lançado em 2008, tem como finalidade promover o bem-estar dos cooperados por meio da prática regular de atividade física. Atualmente, o programa está ativo em 25 lojas da rede no Grande ABC e em três lojas no interior de São Paulo, oferecendo duas aulas semanais conduzidas por educadores físicos. O PSQV atende cerca de mil cooperados por ano e, desde sua criação, já contabiliza mais de 127 mil participações.

Musa fitness



Reconhecida nacionalmente como a primeira musa fitness, na década de 1980, Solange Frazão atravessou o tempo sem sair de cena. Aos 63 anos, a mulher que apresentou a ginástica ao Brasil pela televisão e se tornou sinônimo de corpo em movimento segue despertando admiração não apenas pela forma física, mas pela coerência entre discurso e prática.

Solange Frazão

Ícone de uma geração, Solange transformou disciplina em estilo de vida e longevidade em projeto pessoal. O que muitos chamam de “segredo”, ela define como uma escolha diária. O exercício físico faz parte de sua rotina sem exceções, a alimentação é organizada com rigor e o descanso é tratado como prioridade.

Para ela, não há atalhos: constância, foco e determinação são os pilares que sustentam os resultados ao longo dos anos, uma rotina que nasce não da obrigação, mas do compromisso com o próprio corpo. Atualmente, Solange Frazão mantém forte presença digital, reunindo mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A musa também foi madrinha do programa de corrida e caminhada Mexa-se, entre 2007 e 2013.

Coop

