INCA inaugura novo ambulatório pediátrico com apoio do Instituto Ronald McDonald! 

Na última sexta feira, foi inaugurado o novo Ambulatório de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional de Câncer, no Hospital do Câncer I, no Rio de Janeiro. Um espaço renovado, mais seguro e acolhedor, que representa um avanço concreto na qualidade do cuidado oferecido a crianças e adolescentes em tratamento oncológico pelo SUS.

O projeto teve como objetivo principal ampliar o conforto, a segurança e a eficiência do atendimento aos pacientes infantis e seus acompanhantes. A iniciativa contemplou a revitalização completa da área ambulatorial pediátrica, localizada no 11º andar do hospital, com intervenções estruturais, atualização do mobiliário e uma ambientação pensada especialmente para o público pediátrico.

Instituto Nacional de Câncer

Com a reforma, o Serviço de Oncologia Pediátrica do INCA passa a contar com ambientes mais funcionais e humanizados, além de fluxos de atendimento aprimorados entre os diferentes setores. Essas melhorias contribuem diretamente para a redução de riscos, a diminuição da possibilidade de eventos adversos e o aumento da segurança e do bem estar de pacientes, familiares e profissionais de saúde.

Foto: Divulgação

O Instituto Ronald McDonald teve participação fundamental na viabilização desse projeto, sendo um dos seus principais apoiadores. O investimento total foi de pouco mais de 3,7 milhões de reais, abrangendo desde o desenvolvimento dos projetos até a gestão e execução da obra. Desse montante, aproximadamente 1,05 milhão de reais foi destinado pelo Instituto, com recursos arrecadados por meio da Campanha McDia Feliz de 2023 e de anos anteriores.

Estar presente na inauguração foi motivo de grande orgulho para nossa equipe. Mais do que uma entrega física, este projeto simboliza o compromisso com uma visão de cuidado integral, que reconhece que o tratamento vai além do procedimento clínico e que o ambiente também acolhe, protege e cuida.

Foto: Divulgação

Durante a cerimônia, a doutora Sima Ferman, chefe da Seção de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional de Câncer, destacou a importância da parceria construída ao longo dos anos.

“Não poderia deixar de agradecer ao Instituto Ronald McDonald, um parceiro de toda a vida. Há mais de 19 anos desenvolvemos projetos juntos, e muitos dos nossos sonhos se tornaram realidade graças a essa colaboração contínua.”

Desde 2002, o Instituto Ronald McDonald já realizou 19 projetos no INCA, com investimentos que somam mais de 5,6 milhões de reais, sempre voltados ao fortalecimento da oncologia pediátrica. Trata se de uma parceria sólida e duradoura, que reforça o compromisso com o sistema público de saúde e com instituições de referência que transformam a vida de milhares de famílias todos os anos.

Ronald McDonald

Cada Big Mac vendido no McDia Feliz se transforma em ações concretas como esta. Em espaços mais seguros, mais humanos e mais preparados para cuidar. Apoiar a reforma e adequação da Oncologia Pediátrica do INCA é reafirmar a missão do Instituto Ronald McDonald de promover a atenção integral e contribuir para um futuro com mais chances de cura e mais dignidade para crianças e adolescentes com câncer.