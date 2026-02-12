Ralph Lauren presents the Fall 2026 Women’s Collection

Eu amo a aventura da moda. Minha coleção de outono 2026 é inspirada nesse tipo de espírito renegado e na confiança da mulher que vai usá-la à sua própria maneira — para contar a sua própria história. Ela respeita a qualidade atemporal das coisas do passado, mas as reinventa para o agora. Seu estilo não é definido pelo tempo. Ele é duradouro.

– Ralph Lauren

A paixão pela aventura define a mulher Ralph Lauren para o outono 2026. Uma modernista com um aceno à história, ela exige um chic pragmático com uma carga emocional. Suas roupas precisam funcionar, mas também encantar.

Para o outono, ela encontra essa dualidade em uma fusão hábil de alfaiataria, muitas vezes com toque vintage; corseletaria; malha metálica e, ocasionalmente, ombros marcantes. Uma paleta rica e terrosa, entrelaçada com abundantes bordados metálicos, imprime uma ressonância elegante, mantendo o humor jovem e criando uma estrutura para a contradição essencial. O principal contraponto: um diálogo sutil entre suavidade e força. Dentro disso, a alfaiataria polida coexiste de forma fluida com curvas sensuais e sportswear ousado.

Desfile de Ralph Lauren Fall 2026 Women’s

Foto:Divulgação

Uma silhueta longa e fluida domina, com intervalos de barras mais curtas. Frequentemente, um cinto expressivo define a cintura. As calças surgem tanto ultra-enxutas quanto amplas, estas últimas plissadas ou em formato barril. Em alguns momentos, há uma decepção artful, como quando a alfaiataria ganha uma nova leitura em um tecido inesperado — o tweed Donegal granulado reimaginado em um cashmere tricotado sensual, que contorna o corpo. E um conceito simples torna-se audacioso quando um suéter robusto com bordado floral expandido encontra calças de jacquard floral de seda.

A roupa exterior ganha protagonismo, de casacos precisamente alfaiatados em lã windowpane de abotoamento duplo ou em couro de textura pedregosa e caimento amplo, a uma série de jaquetas deliberadamente desconstruídas. Entre elas, uma em couro com superfície envelhecida à mão e uma em shearling com estampa de leopardo, com um volume estruturado nas costas criado por uma camada oculta de crinolina.

Foto:Divulgação

Jogos de textura alcançam alto interesse por meio de mais de cinquenta materiais exclusivos — tweeds, veludos, jacquards, bordados, estampas de lenços impactantes e uma riqueza e shearlings. Uma jaqueta curta se inverte do pelo de shearling para um foil metálico craquelado sobre um suéter de cashmere e calças covert; outra, um jacquard de veludo com motivo de plumas, minuciosamente trabalhado, é estilizada com calças de flanela com elasticidade. Um vestido de veludo de seda em tom de cardo, com gola trabalhada à mão em smock e contas tubulares, tem sua feminilidade desafiada por uma jaqueta oversized de espinha-de-peixe. E diversas iterações de mesh confeccionadas para remeter à malha metálica jogam com lã, veludo e shearling.

Ao longo de tudo, o trabalho artesanal enaltece a coleção. Uma coluna de gola alta com micropaetês, sobre impressa em veludo flocado, cria um efeito sombrio e deliberado. Em contraste, o veludo aparentemente livre de amarras de um vestido de costas abertas exigiu dupla tintura, em marrom e azul-escuro, para alcançar sua luminescência hipnotizante. E múltiplas rodadas de trabalho manual — bordado de paetês e linhas; pintura; aplicação de tiras ; franjas de contas de vidro — foram necessárias para a realização de um top delicado e artful.

Foto: Divulgação

Acessórios ousados potencializam o espírito renegado. Botas de montaria e slippers de veludo bordado ancoram os looks, enquanto variações da icônica Ralph Bag, especialmente a tote e a recém-introduzida mini crossbody, adicionam profundidade. E a nova Deco Lock clutch reforça os acentos metálicos da coleção, com uma alça de corrente que se apoia na mão como uma pulseira.

Ralph Lauren

A coleção de outono 2026 celebra uma mulher que é destemida em sua busca por aventura, que honra a herança ao mesmo tempo em que abraça a reinvenção e explora o que está à frente mantendo-se fiel a quem ela é.