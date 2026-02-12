Ralph Lauren presents the Fall 2026 Women’s Collection
Eu amo a aventura da moda. Minha coleção de outono 2026 é inspirada nesse tipo de espírito renegado e na confiança da mulher que vai usá-la à sua própria maneira — para contar a sua própria história. Ela respeita a qualidade atemporal das coisas do passado, mas as reinventa para o agora. Seu estilo não é definido pelo tempo. Ele é duradouro.
– Ralph Lauren
A paixão pela aventura define a mulher Ralph Lauren para o outono 2026. Uma modernista com um aceno à história, ela exige um chic pragmático com uma carga emocional. Suas roupas precisam funcionar, mas também encantar.
Para o outono, ela encontra essa dualidade em uma fusão hábil de alfaiataria, muitas vezes com toque vintage; corseletaria; malha metálica e, ocasionalmente, ombros marcantes. Uma paleta rica e terrosa, entrelaçada com abundantes bordados metálicos, imprime uma ressonância elegante, mantendo o humor jovem e criando uma estrutura para a contradição essencial. O principal contraponto: um diálogo sutil entre suavidade e força. Dentro disso, a alfaiataria polida coexiste de forma fluida com curvas sensuais e sportswear ousado.
Desfile de Ralph Lauren Fall 2026 Women’s
Uma silhueta longa e fluida domina, com intervalos de barras mais curtas. Frequentemente, um cinto expressivo define a cintura. As calças surgem tanto ultra-enxutas quanto amplas, estas últimas plissadas ou em formato barril. Em alguns momentos, há uma decepção artful, como quando a alfaiataria ganha uma nova leitura em um tecido inesperado — o tweed Donegal granulado reimaginado em um cashmere tricotado sensual, que contorna o corpo. E um conceito simples torna-se audacioso quando um suéter robusto com bordado floral expandido encontra calças de jacquard floral de seda.
A roupa exterior ganha protagonismo, de casacos precisamente alfaiatados em lã windowpane de abotoamento duplo ou em couro de textura pedregosa e caimento amplo, a uma série de jaquetas deliberadamente desconstruídas. Entre elas, uma em couro com superfície envelhecida à mão e uma em shearling com estampa de leopardo, com um volume estruturado nas costas criado por uma camada oculta de crinolina.
Jogos de textura alcançam alto interesse por meio de mais de cinquenta materiais exclusivos — tweeds, veludos, jacquards, bordados, estampas de lenços impactantes e uma riqueza e shearlings. Uma jaqueta curta se inverte do pelo de shearling para um foil metálico craquelado sobre um suéter de cashmere e calças covert; outra, um jacquard de veludo com motivo de plumas, minuciosamente trabalhado, é estilizada com calças de flanela com elasticidade. Um vestido de veludo de seda em tom de cardo, com gola trabalhada à mão em smock e contas tubulares, tem sua feminilidade desafiada por uma jaqueta oversized de espinha-de-peixe. E diversas iterações de mesh confeccionadas para remeter à malha metálica jogam com lã, veludo e shearling.
Ao longo de tudo, o trabalho artesanal enaltece a coleção. Uma coluna de gola alta com micropaetês, sobre impressa em veludo flocado, cria um efeito sombrio e deliberado. Em contraste, o veludo aparentemente livre de amarras de um vestido de costas abertas exigiu dupla tintura, em marrom e azul-escuro, para alcançar sua luminescência hipnotizante. E múltiplas rodadas de trabalho manual — bordado de paetês e linhas; pintura; aplicação de tiras ; franjas de contas de vidro — foram necessárias para a realização de um top delicado e artful.
Acessórios ousados potencializam o espírito renegado. Botas de montaria e slippers de veludo bordado ancoram os looks, enquanto variações da icônica Ralph Bag, especialmente a tote e a recém-introduzida mini crossbody, adicionam profundidade. E a nova Deco Lock clutch reforça os acentos metálicos da coleção, com uma alça de corrente que se apoia na mão como uma pulseira.
Ralph Lauren
A coleção de outono 2026 celebra uma mulher que é destemida em sua busca por aventura, que honra a herança ao mesmo tempo em que abraça a reinvenção e explora o que está à frente mantendo-se fiel a quem ela é.