S. José entra no ranking de cidades com maior fluxo turístico

O Ministério do Turismo classificou São José dos Campos como categoria A entre os municípios brasileiros com maior fluxo turístico e empregos no setor.

A atualização da categorização do chamado Mapa do Turismo Brasileiro foi publicada no último dia 18 de dezembro. São José ocupava a categoria B e agora alcançou o nível máximo na classificação. No Estado de São Paulo, apenas outras 29 cidades estão classificadas com padrão A.

Para elaboração do ranking, o Ministério leva em conta, entre outros fatores, o número de visitantes, empregos gerados e a arrecadação de impostos dos municípios com as atividades turísticas.

São José dos Campos

De acordo com o levantamento, São José dos Campos recebeu em 2024 um total de 109.182 turistas, sendo 83.240 brasileiros e outros 25.942 visitantes estrangeiros.

A cidade possui um total de 59 estabelecimentos para hospedagem e arrecadou R$ 67,2 milhões de impostos relacionados às atividades do setor. O turismo no município emprega diretamente 615 pessoas, de acordo o mapa.

Recursos federais

De acordo com o Ministério do Turismo, o Mapa de Turismo Brasileiro é essencial para monitorar o desempenho da economia do setor nos municípios.

O Mapa também serve como base para políticas públicas e para o direcionamento de verbas federais.

Mantendo a metodologia anterior, que considera informações atualizadas de variáveis e agrupa os municípios em cinco categorias, de “A” a “E”, a nova atualização evidencia o crescimento da atividade turística em diversos municípios brasileiros.

Fluxo turístico

Para integrar o Mapa, o município deve atender critérios como possuir uma secretaria ou departamento de Turismo, contar com uma Lei Orçamentária específica e manter um Conselho Municipal de Turismo ativo, entre outras exigências.