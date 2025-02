Doença de Alzheimer é tema de peça que será apresentada no Teatro Colinas em São José dos Campos

O espetáculo “Eu, Minha Mãe e o Alzheimer” termina com conversa com neurologista sobre a doença._

A Cia. Raízes de Teatro apresentará, no dia 7 de março de 2025, às 20h, no Teatro Colinas em São José dos Campos, a peça “Eu, Minha Mãe e o Alzheimer”, com texto e direção de Diógenes Chiaradia Feliciano. Os ingressos estão disponíveis por R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia-entrada). As entradas podem ser adquiridas pelo site do Teatro Colinas, sujeito a taxa de conveniência, ou diretamente na bilheteria do teatro, de quarta a domingo, a partir das 13h, sem taxa adicional.

Doença de Alzheimer

A peça aborda os desafios enfrentados por uma família diante da Doença de Alzheimer, uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente pessoas idosas, caracterizada pela deterioração cognitiva e da memória, comprometendo as atividades diárias e causando alterações comportamentais. A narrativa centra-se em Alzira, uma atriz veterana que, acometida pela doença, revive memórias de seu passado nos palcos.

“Eu, Minha Mãe e o Alzheimer”

O elenco é composto por Marilda Carvalho no papel de Alzira, Sarah Alice como Lúcia e Luciano Silva interpretando Pedro. A parte técnica é conduzida por Maurício Carvalho, com produção de Dante Ferronato.

Após a apresentação, o neurologista Dr. Mário Jorge oferecerá um bate-papo sobre a Doença de Alzheimer, proporcionando ao público uma compreensão mais profunda sobre o tema abordado na peça.

A Cia. Raízes de Teatro, em atividade desde 1980, representou o Brasil no Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica (FITEI) em 1984, na cidade do Porto, Portugal, com a peça “Ai, meu Paraitinga”.

A classificação indicativa para o espetáculo é de 16 anos. Para mais informações e compra de ingressos, visite o site do Teatro Colinas ou dirija-se à bilheteria nos horários mencionados.