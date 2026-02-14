Canal no WhatsApp deixa saúde pública na palma da mão

A Prefeitura de São José dos Campos lançou o canal oficial de notícias da saúde no WhatsApp, uma nova ferramenta para aproximar a população das principais ações e serviços oferecidos pela rede municipal.

Por meio da plataforma, os moradores podem acompanhar informações atualizadas sobre vacinação, campanhas de prevenção, ações de combate à dengue, castração, microchipagem e feiras de adoção de pets, entre outros serviços disponíveis na cidade.

A iniciativa amplia os meios de comunicação com os munícipes, garantindo acesso rápido, prático e seguro às orientações oficiais. O canal é gratuito e pode ser seguido diretamente pelo WhatsApp, permitindo que os usuários recebam as novidades em primeira mão.

Passo a passo

Clique aqui para acessar o Canal da Saúde. Caso seja seu primeiro acesso aos canais do WhatsApp, aceite os Termos de Serviço para continuar (se já tiver aceitado anteriormente, essa etapa não será necessária). Clique em “Seguir canal”. Para receber as atualizações, ative o ícone do sino e habilite as notificações.

Canal da Saúde