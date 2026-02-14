Canal no WhatsApp deixa saúde pública na palma da mão
A Prefeitura de São José dos Campos lançou o canal oficial de notícias da saúde no WhatsApp, uma nova ferramenta para aproximar a população das principais ações e serviços oferecidos pela rede municipal.
Por meio da plataforma, os moradores podem acompanhar informações atualizadas sobre vacinação, campanhas de prevenção, ações de combate à dengue, castração, microchipagem e feiras de adoção de pets, entre outros serviços disponíveis na cidade.
A iniciativa amplia os meios de comunicação com os munícipes, garantindo acesso rápido, prático e seguro às orientações oficiais. O canal é gratuito e pode ser seguido diretamente pelo WhatsApp, permitindo que os usuários recebam as novidades em primeira mão.
Passo a passo
- Clique aqui para acessar o Canal da Saúde.
- Caso seja seu primeiro acesso aos canais do WhatsApp, aceite os Termos de Serviço para continuar (se já tiver aceitado anteriormente, essa etapa não será necessária).
- Clique em “Seguir canal”.
- Para receber as atualizações, ative o ícone do sino e habilite as notificações.