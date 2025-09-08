São José celebra a Independência com emoção e tradição nas ruas

São José dos Campos acordou cedo neste domingo (7) para celebrar o Dia da Independência do Brasil.

Logo às 8h, as bandeiras foram hasteadas na Orla do Banhado, enchendo o céu da cidade de cores e simbolismo. Em seguida, os olhares se voltaram para a Rua 15 de Novembro, que ganhou vida com o tradicional desfile cívico-militar.

Famílias inteiras, autoridades e moradores se reuniram no centro da cidade para prestigiar a programação, que mais uma vez emocionou e reforçou o orgulho de ser brasileiro.

Entre o público estavam duas moradoras da cidade, Miriam Mazza Ribeiro, de 77 anos, e Ivanira Venâncio, de 73. Patriotas de coração, elas não deixam de acompanhar os desfiles ano após ano.

Ivanira contou que estava encantada com a celebração. “É muito bom ver o respeito e o cuidado que as pessoas daqui tem com o país e com a nossa cidade. O desfile está lindo e estou gostando muito de tudo”, afirmou.

Miriam, mais expansiva, escolheu expressar sua alegria em forma de poesia.

“Meu coração está em festa, está em festa o meu coração, homenagear o meu país, compromissado com a população”, recitou, arrancando sorrisos de quem estava ao lado.

Logo depois, explicou que este 7 de setembro teve um brilho a mais, já que as duas netas participaram do desfile representando um dos grupo de escoteiros. “Fiquei muito entusiasmada porque elas estavam lá, foi lindo vê-las desfilando. Me encheu de orgulho”, disse.

Ao todo, o desfile contou com a participação de aproximadamente 9 mil pessoas, incluindo estudantes, militares, civis, integrantes de entidades públicas, secretarias da Prefeitura de São José dos Campos, igrejas, entre outros.

O ato cívico teve presença marcante da Secretaria de Educação e Cidadania, com cerca de mil integrantes para a avenida em alas temáticas, que celebraram o conhecimento e a aprendizagem de forma lúdica e colorida.

A equipe técnica que coordenou a participação da secretaria contou que estar na rua nesse dia é sempre um privilégio. “Cada detalhe foi preparado com carinho para mostrar que a educação também faz parte dessa festa. Ver a energia dos alunos, o brilho no olhar das crianças e a resposta calorosa do público foi muito gratificante”, destacou a equipe técnica.

Infraestrutura, segurança e mobilidade garantidas

Para garantir ordem e acesso, parte do centro da cidade foi interditada a partir das 5h, com liberação das vias logo após o término do desfile.

Houve também reforço nas linhas de ônibus e interrupções programadas, com horários específicos de bloqueio nas vias centrais.

Além disso, a organização contou com 250 profissionais distribuídos entre controle de acesso, mobilidade urbana, limpeza, além de presença da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para garantir a segurança de todos.

Com a mistura de cores, sons, aplausos e emoções, a Rua 15 de Novembro se transformou em um grande palco de cidadania.

7 de setembro

Mais do que uma comemoração histórica, o 7 de setembro em São José dos Campos foi um momento de encontro, união e orgulho, em que diferentes gerações compartilharam a mesma alegria de celebrar o Brasil.

Celebração começou com o hasteamento das bandeiras e reuniu milhares de pessoas no centro da cidade em uma manhã de união, alegria e patriotismo – Foto: Claudio Vieira/PMSJC