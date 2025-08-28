Azul Cargo Express completa 16 anos com novas rotas internacionais e foco no e-commerce  

No primeiro semestre de 2025, a empresa de logística da Azul realizou mais de 8,9 milhões de entregas, o que representa uma média de quase 50 mil pacotes por dia

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, completou 16 anos neste mês consolidada como uma das principais no transporte aéreo de cargas no Brasil. Com 352 postos de atendimento espalhados pelo país, sendo 30 a mais que no ano passado, a operação já alcança mais de 5.100 municípios, sendo 2 mil deles com entregas em até 48 horas.

No primeiro semestre de 2025, a empresa transportou mais de 60 mil toneladas de carga e realizou mais de 8,9 milhões de entregas, o que representa uma média de quase 50 mil pacotes por dia. Os números refletem a estratégia de expansão e modernização da frota, que agora conta com dois aviões modelo A321 exclusivamente cargueiros, com 40% mais capacidade e 27% mais eficiência em consumo de combustível em relação às aeronaves anteriores.

Com rotas dedicadas para o Nordeste e Manaus, regiões estratégicas para o setor, a Azul Cargo tem atendido principalmente o segmento de e-commerce, que já representa 39% de sua operação. A expectativa é que esse percentual alcance 50% até o fim do ano. De acordo com a diretora Izabel Reis, a unidade como um todo deve crescer de 25 a 30% nesse mesmo período.

“Nós atendemos a uma variedade de setores além do e-commerce, como o transporte de alimentos, e ainda vemos grande potencial de crescimento no uso das barrigas dos aviões de passageiros. Um voo que sai da região Sudeste para o Sul, por exemplo, vai cheio, mas, na volta, ainda há muito espaço disponível, ou seja, muita oportunidade. Também destaco nossas novas rotas para Madri e Porto, que nos conectam à Ásia, um mercado estratégico para a logística internacional. Estamos com foco ainda nas Américas Central e do Sul, onde recentemente fizemos o nosso primeiro voo para Santiago, no Chile, e recebemos aprovação para duas operações rumo a Argentina”, afirma a executiva.

Ela destaca que, ao longo desses 16 anos, a Azul Cargo Express ganhou protagonismo dentro da companhia aérea. “Hoje somos consultados pelo time de planejamento de malha no lançamento de novas rotas, temos uma rede sólida de parceiros em logística terrestre e conquistamos Clientes que confiam na nossa capacidade de criar soluções sob medida, com segurança e tecnologia de rastreamento. Tenho muito orgulho do que construímos”, conclui a executiva.

Sobre essa confiança do setor e dos Clientes, renovada a cada ano, Izabel Reis lembra que isso é resultado de um trabalho com o foco em cada perfil de Cliente e na busca por soluções que possam atender às expectativas e necessidades de cada um deles.

Frutas

Azul Cargo transportou 100 toneladas de frutas para Portugal em apenas um mês. O transporte foi realizado a partir das novas rotas internacionais da companhia lançados em junho deste ano, partindo de Viracopos/Campinas (SP) e Recife.

A carga é composta principalmente por mangas e mamões produzidos na cidade pernambucana de Petrolina, importante polo de produção de frutas no Brasil.

Reconhecimento Global

A atuação da Azul Cargo no mercado internacional tem chamado atenção. Em reconhecimento à sua excelência no setor logístico, a unidade foi premiada com o título de Liderança em Cargas Globais no prestigiado The Airline Strategy Awards 2025, realizado em julho, em Londres.

A cerimônia, promovida pela FlightGlobal, em parceria com a revista Airline Business e a consultoria Korn Ferry, destacou a atuação estratégica da Azul Cargo no cenário internacional, consolidando seu papel de referência no transporte de cargas entre continentes.

Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 350 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 municípios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global. Saiba mais em www.azulcargoexpress.com.br.